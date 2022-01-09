В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам старше 60 лет, как подготовиться к вакцинации

Петербургский Роспотребнадзор опубликовал рекомендации петербуржцам старше 60 лет по подготовке к вакцинации от коронавируса. Тем, кто имеет хронические заболевания, в ведомстве рекомендовали начать с консультации у своего лечащего врача.

Самочувствием пациента также поинтересуются в пункте вакцинации. При наличии ОРВИ и кишечных инфекций, прививка пациенту противопоказана.

В Роспотребнадзоре отметили, что из-за особенностей формирования иммунного ответа пожилые люди переносят прививку легче, чем молодые. После вакцинации возможны болезненность, зуд, отёчность, повышение температуры тела, слабость, ломота в мышцах и суставах, которые обычно проходят в течение одного-трех дней. Пожилым горожанам также напомнили, что после вакцинации можно продолжать курсовой прием любых лекарственных средств, выписанных лечащим врачом. Противопоказаний к этому нет.