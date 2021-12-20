В аппарате мировых судей Невского района отстранили непривитых

В аппарате мировых судей Невского района Петербурга утро понедельника началось с проверки сотрудниками комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Как сообщает «Фонтанка», у пяти работников сертификатов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса не оказалось, так же, как и уважительных причин. В итоге они были отстранены от работы.

В комитете уточнили журналистам, что сотрудники смогут вернуться к работе после того, как предоставят необходимые документы: сертификаты о прививках или медотводы. Отмечается, что приказ об отстранении подготовлен в целях реализации постановления главного санитарного врача по Петербургу «О проведении в Санкт-Петербурге профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», а также в связи с рекомендациями Минтруда РФ.