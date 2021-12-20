150 дополнительных коек развернули в пансионате «Заря» для студентов

В расположенном в пансионате «Заря» в Репино стационаре увеличили количество мест. Там развернули 150 дополнительных коек.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на петербургский комитете по здравоохранению, новые койки развернули в связи со вспышкой коронавируса у студентов. 48 учащихся госпитализированы из общежития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). Около сотни тех, кто контактировал с заболевшими переведут на двухнедельный карантин в отдельное здание.

Уточняется, что остальные студенты СПбПУ останутся в общежитии. Врачи будут следить за их состоянием.