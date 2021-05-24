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Ректор ПсковГУ отправилась в Москву после контакта с "ковидными" студентами

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© Фото: www.instagram.com/pskovuniversity/

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Наталья Ильина могла заразиться коронавирусом во время проверки условий проживания студентов в закрытом на изоляцию общежитии.

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина проведала студентов, проживающих в общежитии, которое Роспотребнадзор закрыл на изоляцию. В ходе осмотра условий проживания учащихся ректор отметила отсутствие жалоб и достойные условия питания. Об этом сообщает интернет-издание «Neva.Today».

Для проверки всех обстоятельств Наталья Ильина прибыла в «красную зону» и посетила почти все комнаты, где живут изолированные контактные с коронавирусными больными студенты. По результатам проверки ректор выложила видеоролик на своей странице в Instagram.

Однако в общежитии университета продолжают появляются новые случаи заболеваний вирусом COVID-19. Студенты связывают это с условиями размещения, так как им приходится убирать туалеты и мыть общую территорию, постоянно контактируя с инфицированными. В связи с этим учащиеся обратились с жалобой к губернатору Псковской области Ведерникову.

"Каждый день мы рискуем жизнью, ходя по общежитию. Почему мы взаперти и брошены на самих себя? Почему мы драим туалеты? Почему за то, что свободно гуляли по общежитию индусы с ковидом, отдуваемся мы, а не те, кто это допустил, и когда это все закончится?", - написали студенты.

Кроме того, ректор посетила общежитие без защитного костюма, рискуя заразиться коронавирусом. После визита к активным больным Наталья Ильина отправилась в рабочую поездку в Москву, что представляет опасность распространения индийского штамма по России. Как сообщает интернет-издание «Neva.Today», для предотвращения столь плачевного развития событий контактирование ректора и ее коллег должно контролироваться Роспотребнадзором.

Напомним, общежитие ПковГУ на Ротной улице закрыли на изоляцию из-за госпитализаций студентов, заразившихся коронавирусом в начале мая.

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