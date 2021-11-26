В Петербурге власти не собирают статистику о заболевших коронавирусом после прививки
Для получения данных журналистам посоветовали обращаться в Федеральную службу государственной статистики.
|
По теме
Все новости рубрики
- В Комздраве не назвали количество смертей от коронавируса среди привитых петербуржцевКомитет по здравоохранению сослался на невозможность получить выписку из-за технических сложностей.
- 384 человека госпитализировали с коронавирусом в Петербурге за суткиЛечение от коронавируса и пневмонии в петербургских стационарах проходят менее 6 тысяч человек.
- Беглов рассказал, когда привьют 80% петербуржцевДостичь коллективного иммунитета в Петербурге власти планируют уже к середине января.
- QR-коды для общепита и ТЦ Петербурга откладываются до 27 декабряОстальные действующие ковидные ограничения в Петербурге продлены до 31 января.
- Вакцинированные петербуржцы болеют коронавирусом в десять раз реже непривитыхРиск госпитализации и смерти у них в три раза ниже, чем у невакцнированных.
- 26 ноября 2021, 11:30
- Беглов рассказал, когда привьют 80% петербуржцевДостичь коллективного иммунитета в Петербурге власти планируют уже к середине января.
- 26 ноября 2021, 10:00
- Строительству новых станций метро в Петербурге усилят финансированиеВ Смольном выделят дополнительные средства для увеличения темпа работ.
- 25 ноября 2021, 21:00
- В Ленобласти резко похолодает к выходнымТемпература опустится до -14 градусов.
- 25 ноября 2021, 18:30
- В Петербурге завершается обустройство зоны платной парковки на 71 улицеПлатное парковочное пространство в новой зоне начнет работать с 1 декабря.
- 23 ноября 2021, 10:04
- Жительница Петербурга родила дома ребенка, который умерЖенщину госпитализировали в реанимацию одного из ближайших роддомов.
- 22 ноября 2021, 21:00
- Предпроектные решения по Орловскому тоннелю ждут в Смольном в декабреАО «Метрогипротранс» направит предпроектные решения до конца текущего года.
- 22 ноября 2021, 12:00
- Холода не задержатся в Петербурге надолгоУже в середине недели в Северную столицу придет циклон.
- 22 ноября 2021, 11:00
- Число комиссий в ЗакСе хотят увеличитьПетербургские парламентарии предлагают внести правки в Устав, ограничивающий количество постоянных комиссий.
- 18 ноября 2021, 15:00
- Возле семи станций метро боролись с нелегальной торговлейИнспекторы ККИ освободили более 20 земельных участков возле станций петербургского метро.
- 18 ноября 2021, 13:20
- 500 тысяч рублей заплатят за лучший проект благоустройства сада Жореса АлфероваОткрытый конкурс по созданию проекта благоустройства сада в Калининском районе объявлен в Петербурге.
- 18 ноября 2021, 13:40
- В Петербурге снова госпитализировали более 400 пациентов с коронавирусом за суткиСуточная госпитализация пациентов с коронавирусом и пневмониями в Петербурге составила 428 случаев.
- 16 ноября 2021, 10:41
- Гостиный двор в Петербурге украсили к Новому годуГород начал подготовку к новогодним праздникам.
- 15 ноября 2021, 18:30
- С 16 ноября в Петербурге запрещено выходить на ледНарушителям грозит административная ответственность.
- 15 ноября 2021, 16:39
- В центре Петербурга третий день заблокирована Большая Конюшенная улицаНа улице установили прицеп-цистерну с питьевой водой.
- 10 ноября 2021, 10:45
- Петербуржцев ждет бесснежный Новый годСиноптики обещают снег в Петербурге только в январе.
- 10 ноября 2021, 09:20
- QR-коды для петербуржцев распечатают в отделениях банковНе имеющие учетной записи на Госуслугах также смогут обратиться в районные администрации.
- 09 ноября 2021, 18:30
- Станцию «Туристская» могут начать строить в следующем годуДля продолжения «зеленой» ветки петербургского метро в город везут проходческий щит «Надежда».
- 07 ноября 2021, 17:56
- ФК «Зенит» сыграл в ничью с «Уралом»Петербургская команда играла на протяжении 40 минут в меньшинстве.
- 07 ноября 2021, 20:55
- В Ленобласти неделя начнется с морозов и снегопадаНа дорогах ожидается гололедица.
- 07 ноября 2021, 19:00
- Эксперты рассказали, как сэкономить при смене летней резины на зимнююВысокий рост цен на шины пришелся на сезон «переобувки».
- 07 ноября 2021, 16:54
- В Новой Голландии начали заливать катокДата открытия катка пока неизвестна.
- 03 ноября 2021, 13:34
- В Петербурге заблаговременно устанавливают таблички о запрете выхода на ледПредупреждение появилось на Петровском спуске.
- 03 ноября 2021, 11:46
- В Петербурге на часовне храма Благовещения Пресвятой Богородицы установили новый крестКрест был снят с часовни в 30-х годах прошлого столетия.
- 03 ноября 2021, 10:05
- Внедрение QR-кодов в музеях и театрах прошло успешноПиотровский рассказал о первых днях работы системы QR-кодов.
- 02 ноября 2021, 15:30
- 341 петербуржец с коронавирусом и пневмонией попал в больницу за сутки749 болеющих коронавирусом в Петербурге в настоящее время находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
- 02 ноября 2021, 13:00
- В Петербурге реконструируют три проблемных ливневкиВ администрации города рассказали, где перестанет подтапливать в ближайшие сроки.
- 02 ноября 2021, 11:00
- В Петербурге Интерпол задержал известного хакераЕго обвиняют в самой крупной краже персональных данных.
- 02 ноября 2021, 10:10
- Из-за массовых жалоб дворникам Петербурга запретили использовать воздуходувыТехнику можно применять рядом с жилыми домами не ранее 10:00, а в выходные – с 12:00.
- 01 ноября 2021, 21:00
- Стало известно, кто заявил в полицию на полуголую блогершу у Исаакиевского собораТимур Булатов, написавший заявление на Ирину Волкову, именует себя «нравственным джихадистом».
- 01 ноября 2021, 17:00
- Петербург предлагают украсить к Новому году в едином стилеБрендбук по украшению Петербурга к новому году опубликовали на портале «Культура Петербурга».
- 01 ноября 2021, 15:30
- Петербургские безмасочники останавливают автобусыЕсли пассажир не надевает маску, автобус может не поехать дальше.
- 01 ноября 2021, 11:20
- Водитель маршрутки изнасиловал двух петербурженок за гаражами у метро «Лесная» В Петербурге задержали водителя маршрутки, который изнасиловал двух пассажирок. Одна из них несовершеннолетняя.
- 01 ноября 2021, 09:40
- Петербург встретил нерабочую неделю пробкамиЗагруженность петербургских дорог утром понедельника составила 5 баллов.
- 31 октября 2021, 15:10
- СК возбудил дело о гибели 10-летнего мальчика, который утонул в ЛенобластиВ Ленобласти ищут четвероклассника, который пропал вечером 29 октября на реке Сясь.
- 31 октября 2021, 17:35
- «Спутник Лайт» теперь для ревакцинации и для петербуржцев, переболевших COVID-19В Минздраве РФ обновили рекомендации о порядке вакцинации взрослых против COVID-19.
- 28 октября 2021, 18:35
- Стало известно, какие магазины будут работать во время локдауна в ПетербургеВ Петербурге утвердили порядок определения доли продовольственных и непродовольственных товаров в ассортименте магазинов.
- 29 октября 2021, 10:50
- Ислама Хизриева отправили под домашний арестОн останется под домашним арестом до 25 декабря.
- 22 октября 2021, 12:10
- МЧС просит петербуржцев соблюдать меры предосторожности из-за сильного ветра Упавшие деревья стали жертвами непогоды.
- 22 октября 2021, 12:35
- В Кронштадте выставили на торги бывший военный заводСтартовая цена — 480 миллионов рублей.
- 22 октября 2021, 13:45
- В Пушкине откроется благоустроенная территория у Федоровского городкаОткрытие планируется 27 октября.
- 18 октября 2021, 16:05
- С начала года за курение в неположенных местах петербуржцев оштрафовали на 850 тысяч рублейЗа девять месяцев попались 1811 петербуржцев.
- 18 октября 2021, 15:10
- В Финляндии возобновил работу пункт пропуска для скоростных поездов в РоссиюРанее через финский пункт Vainikkala следовали поезда «Аллегро».
- 18 октября 2021, 14:45
- Александр Дрозденко рассказал о процессе сбора урожая в ЛенобластиВ октябре в регионе проходит уборка урожая.
- 18 октября 2021, 14:20
- Автобусы и троллейбусы теперь будут контролировать выезд на выделенные полосыТакие изменения вступят в силу с 19 октября.
- 15 октября 2021, 15:50
- Петербуржцы смогут купить брелоки «Подорожник» на форуме «СмартТранспорт»В Петербурге с 18 по 20 октября пройдет Международный форум «СмартТранспорт» в КВЦ «Экспофорум».
- 15 октября 2021, 13:30
- Число нарушений ПДД В Петербурге сократилось в два раза после появления комплексов фиксаций В Петербурге за первые месяцы работы новых комплексов фото-видеофиксации нарушений стало в два раза меньше.
- 15 октября 2021, 12:45
- Почти половина петербуржцев стабильно нуждаются в подработкеВ среднем петербуржцам не хватает 25 тысяч для удовлетворения своих потребностей.
- 14 октября 2021, 20:45
- В Петербурге объем сделок со складами побил рекордРынок складской недвижимости Санкт-Петербурга в III квартале 2021 года побил абсолютный рекорд.
- 14 октября 2021, 19:50
- Беглов рассказал про стационары-трансформерыКорпус-трансформер в Петербурге введут в декабре.
- 11 октября 2021, 11:55
- Беглов предложил кандидатуру Мейксина на пост вице-губернатораГубернатор города Александр Беглов направил на согласование в Законодательное собрание Петербурга кандидатуру Максима Мейксина.
- 11 октября 2021, 09:30
- Московский вокзал в Петербурге оцепили из-за сувенира в форме гранатыСпециалисты-взрывотехники транспортного ОМОНа Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти осмотрели предмет пассажира, похожий на гранату.
- 10 октября 2021, 20:05
- В Ленинградской области откроется первый приют для бездомных от «Ночлежки»Новое учреждение для помощи бездомным людям открыл директор благотворительной организации Григорий Свердлин.
- 08 октября 2021, 10:10
- Набережные около Биржевого моста перекроют из-за ремонта переправы В Петербурге на Васильевском острове уже начались ограничения для движения по набережной Макарова и Мытнинской набережной.
- 08 октября 2021, 09:30
- Власти Петербурга подвели итоги голосования на благоустройствоАдминистрация Петербурга объявила, какие зеленые зоны будет приводить в порядок в первую очередь.
- 07 октября 2021, 19:10
- Суд отменил постановление об аресте петербуржца Александра Земченкова, который обвиняется в убийстве женыГорсуд Петербурга отправил на пересмотр решение о продлении ареста нефролога Александра Земченкова, который обвиняется в убийстве своей жены, акушера-гинеколога Ирины Земченковой.
- 07 октября 2021, 20:50
- В Павловске в аварии с участием Porsche и KIA серьезно пострадала девушкаНа Садовой улице в Павловске произошло столкновение Porsche и KIA, машины разбились, одна девушка серьезно травмирована.
- 06 октября 2021, 09:15
- Вечером 5 октября жители домов Петроградской стороны остались без света Электроэнергию в дома удалось вернуть через 13 минут.
- 06 октября 2021, 10:25
- Уличные шатры для вакцинации от COVID-19 начали закрывать Основной причиной прекращения работы уличных прививочных пунктов стала погода.
- 06 октября 2021, 10:55
- Комздрав не видит проблемы в сломанном аппарате КТ в Покровской больнице Аппарат КТ в этой больнице был единственный.
- 06 октября 2021, 13:10
- Выход со станции метро «Театральная» на площадь строить не будут Один из вестибюлей новой станции будет располагаться на Лермонтовском проспекте, где находится Дом быта.
- 06 октября 2021, 11:55
- Две школьницы попали под колеса машины на проспекте ВетерановЗа рулем автомобиля находилась 34-летняя женщина.
- 04 октября 2021, 13:25
- Петербуржцы проголосовали за живую елку на Дворцовой площади4 октября Смольный подвел итоги голосования граждан.
- 04 октября 2021, 11:35
- Сестра политика Галины Старовойтовой умерла в ПетербургеПрезидент «Фонда Галины Старовойтовой» Ольга Старовойтова умерла в Петербурге.
- 04 октября 2021, 10:10
- Станцию метро «Черная речка» открыли для пассажировВ Петербурге утром 4 октября чуть больше десяти минут был закрыт вход на станцию метро «Черная речка».
- 04 октября 2021, 09:30
- В девятиэтажке на Освобождения упал лифт, в котором прыгали подросткиВ Красном Селе в девятиэтажке на улице Освобождения сорвался лифт с семью подростками в кабине, никто не пострадал.
- 03 октября 2021, 20:10
- «Зенит» проиграл футбольному клубу «Сочи»Петербургская футбольная команда уступила «Сочи» в матче 10-го тура чемпионата РПЛ.
- 01 октября 2021, 10:40
- Суд Петербурга арестовал руководителя группы по покупке и продаже несуществующих НДСМаксим Сидоров получил такую известность после как потребовал перевести своё дело на африканский язык суахили.
- 01 октября 2021, 12:30
- Выбор нового председателя в ЗакС может вызвать конфликт со СмольнымНовым главой парламента избран Александр Бельский.
- 01 октября 2021, 13:20
- Петербурженка отсудила у больницы более 1 млн рублей за смерть матери от ракаИзначально дочь покойной пациентки требовала 3 млн рублей и компенсацию, однако, суд снизил требования.
- 01 октября 2021, 15:45
- В ЗакС утвердили состав комиссии по городскому хозяйствуПредседателем комиссии назначен Валерий Гарнец.
- 29 сентября 2021, 11:30
- Беглов поздравил депутатов ЗакСа с избраниемГубернатор Петербурга Александр Беглов поздравил парламентариев седьмого созыва на первом заседании ЗакСа.
- 29 сентября 2021, 10:00
- На петербургскую станцию метро «Чернышевская» был затруднен входВ Петербурге вечером 28 сентября перед станцией метро «Чернышевская» образовались очереди.
- 29 сентября 2021, 09:30
- На Беглова подали коллективный иск из-за ограничений COVID-19Петербуржцы Галина Минченко, Елена Ноткина, Светлана Шошина, Виктория Семенова и ООО «Кидс Ап» подали исковое административное заявление против губернатора города Александра Беглова.
- 28 сентября 2021, 20:15
- В Смольном депутатам вручили мандаты нового созываНа церемонии награждения присутствовало 50 чиновников.
- 27 сентября 2021, 10:20
- Сотрудники Комтранса продолжают штрафовать за неправильную парковку электросамокатовЗа первое нарушение петербуржец будет обязан заплатить штраф в размере 500 рублей, при повторном — до 50 тыс. и лишения права пользоваться кикшерингом.
- 27 сентября 2021, 11:35
- Один из старейших трамвайных парков Петербурга празднует день рожденияТрамвайный парк №5 обеспечивает перевозку пассажиров на семи маршрутах.
- 27 сентября 2021, 11:50
- Петербургский электротранспорт ждут масштабные измененияС 2021 по 2023 планируется обновить 569 единиц техники.
- 27 сентября 2021, 12:55
- С 27 по 30 сентября ограничат движение в тоннеле петербургской дамбы Проезд будет ограничен в транспортном отсеке финской стороны (внешнее кольцо) и отсеке невской стороны (внутреннее кольцо).
- 24 сентября 2021, 09:40
- Здание яхт-клуба уйдет новому владельцу за 650 млн рублейНовым владельцем стал Александр Винник.
- 23 сентября 2021, 16:20
- В Петербурге прошел конкурс «Лучший водитель автобуса»Победителем стал Александр Грагерт в категории «Автобус средней вместимости.
- 23 сентября 2021, 20:15
- Ирландского туриста забрали с Думской с признаками изнасилования Неизвестные напоили иностранца до невменяемого состояния.
- 23 сентября 2021, 19:45
- На Новый год Петербург украсит живая ельВ этом году на украшения будет потрачено 162 миллиона.
- 23 сентября 2021, 18:45
- В Ленинградский зоопарк из Зеленогорска привезли амурскую тигрицуДо этого животное находилось у ветеринаров.
- 22 сентября 2021, 12:30
- В Петербурге могут появиться автокемпингиАвтокемпинги с бытовыми удобствами и питьевой водой могут появиться рядом с Канонерским островом, Пушкином или Сестрорецком.
- 22 сентября 2021, 17:20
- На семи участках в Петербурге отменили результаты голосования в Госдуму Петербургская избирательная комиссия из-за нарушений отменила результаты выборов на семи участках в городе.
- 22 сентября 2021, 10:20
- Петербургский избирком определил, кто прошел в ЗакСВ Законодательном собрании Петербурга 29 мест из 50 мест займут депутаты партии «Единая Россия», это на семь меньше, чем в прошлом созыве.
- 21 сентября 2021, 19:50
- Кандидат Вишневский заявил, что будет судиться за результаты выборов в Госдуму и ЗаксобраниеКандидат в Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, баллотировавшийся в Госдуму по округу № 216 и в городской парламент по округу № 2 будет подавать в суд в связи с результатами голосования.
- 21 сентября 2021, 20:50
- Около здания Горизбиркома Петербурга задержали кандидатку в ЗакС Ольгу ГалкинуВ Петербурге граждане скопились около здания Горизбиркома, полиция начала задерживать людей. Кандидатка в ЗакС Ольга Галкина встала в пикет и ее увели.
- 21 сентября 2021, 20:30
- За время пандемии в Петербурге 2767 беременных заболели COVID-19Всего в Петербурге заразились коронавирусом 2767 беременных, треть из них перенесла заболевание в среднетяжелой или тяжелой стадии.
- 20 сентября 2021, 14:20
- Беглов сообщил об увеличении доходов Петербурга на 131 млрд рублейВ 2021 году доходы города увеличатся до 782,5 млрд рублей.
- 20 сентября 2021, 12:25
- Полицейские задержали организаторов погрома на УИК №803 в ПетербургеВ отдел полиции были доставлены глава УИК №803 и член комиссии.
- 20 сентября 2021, 13:00
- Неделя в Петербурге начнется без осадков, но с похолоданиямиТемпература воздуха днем будет составлять от 8 до 10 градусов.
- 20 сентября 2021, 13:45
- «Единая Россия» не смогла набрать более 50% на выборах в Госдуму За все время обработано 95% бюллетеней.
- 17 сентября 2021, 10:10
- В Петербурге водителю соцтакси грозит лишение свободы за нападение на пенсионеркуПолиция Петербурга задержала водителя, который избивал и оскорблял 70-летнюю жительницу города, инвалида 1 группы.
- 16 сентября 2021, 19:05
- В кафе «Шаверма» на улице Бабушкина произошел пожарТушить заведение сначала пытались собственными силами.
- 17 сентября 2021, 11:15
- В Калининском районе Петербурга устранили неисправность и дали горячую водуВ Петербурге ликвидировали аварию на теплоносителе, из-за которой 16 сентября пропало горячее водоснабжение в жилых домах Калининского района города.
- 16 сентября 2021, 19:40
- В Петербурге открыли сквер «Осенний марафон» по мотивам советского фильмаИнициатором идеи выступила жительница Василеостровского района.
- 15 сентября 2021, 12:15
- Стрелка из Казани Ильназа Галявиева перевели в Петербургское СИЗОЭксперты будут проводить дополнительные экспертизы.
- 15 сентября 2021, 10:20
- Невский рынок могут снести для государственных нуждВ будущем участок будут использовать для строительства Большого Смоленского моста.
- 15 сентября 2021, 09:55
- Магазин «О’кей» во Фрунзенском районе не смог обслужить покупателей В магазине не работали кассы, из-за чего нельзя было оплатить покупку ни наличными, ни картой.
- 15 сентября 2021, 14:10
- В Курортном районе в результате возгорания автобуса погиб один человекИнформация о пожаре поступила в дежурную часть в 2:30 15 сентября.
- 13 сентября 2021, 09:45
- Комтранс объяснил, как петербуржцы могут обжаловать штрафы за парковкуЖители Петербурга, которые не согласны с полученным от Комитета по транспорту штрафом, могут оспорить его в течение 10 суток.
- 12 сентября 2021, 18:45
- Прокуратура проводит проверку по жестокому обращению с ребенком в больницеРебенка привязали к стулу , а также к детской кровати.
- 13 сентября 2021, 10:20
- Петербуржцы увидели салют в честь 800-летия Александра НевскогоВ Петербурге прогремел салют в честь юбилея князя Александра Невского, стреляли с пляжа у Петропавловской крепости.
- 12 сентября 2021, 20:15
- В ближайшее время петербуржцев ждет по-настоящему осенняя погодаПонедельник в Петербурге станет последним теплым днем.
- 10 сентября 2021, 13:40
- В петербургский квартал «Чистое небо» будет ходить троллейбус № 23Троллейбус № 23 будет ходить от ул. Шаврова до Арцеуловской аллеи, его маршрут увеличится на 4,4 километра.
- 10 сентября 2021, 11:00
- Пассажиров поездов ВСМ планируют выводить к метро «Лиговский проспект»В Петербурге для прибывающих на поездах высокоскоростной магистрали построят новый терминал Московского вокзала.
- 10 сентября 2021, 11:40
- В Петербурге задержали мужчину, который заманил к себе в квартиру 10-летнюю девочку Полиция в Петербурге задержала 33-летнего мужчину, который заманил к себе домой ребенка из Гатчины.
- 10 сентября 2021, 12:35
- В Петербурге в закрытом для СМИ режиме пройдут похороны главы МЧС Главу МЧС Евгения Зиничева похоронят на Северном кладбище рядом с бабушкой.
- 07 сентября 2021, 18:55
- В Петербурге 8 сентября объявят минуту молчания в память о жертвах блокадыВ громкоговорителях будут транслировать удары метронома.
- 07 сентября 2021, 19:30
- Названы районы Петербурга с самым большим количеством преступлений За первые полгода север города стал лидером по числу преступлений.
- 08 сентября 2021, 12:10
- Отопление в домах Петербурга включат не раньше конца сентябряНа данный момент ожидается благоприятная погода, но к концу месяца наступят холода.
- 08 сентября 2021, 11:15
- В Петербурге возбудили более 3,4 тыс. уголовных дел на мигрантов Нарушения связаны с фиктивной постановкой на учет по одному адресу.
- 06 сентября 2021, 12:51
- В Петербурге в июле 2022 года откажутся от самого опасного вида транспортаЭксперты компании «Росгосстрах» выяснили, что маршрутка является самым опасным видом транспорта в Петербурге.
- 06 сентября 2021, 10:40
- В Петербурге ночью подожгли дверь администрации Московского районаВ ночь на шестое сентября в Московском районе города полиция задержала поджигателя.
- 06 сентября 2021, 11:10
- В Петербурге полицейские провели рейды в этнических кафе после двух дракВ августе 2021 года в двух кафе Красногвардейского района произошли драки, которые закончились уголовными делами. Полиция пришла с проверками в эти заведения общепита.
- 06 сентября 2021, 13:00
- В Петербурге накануне выборов рассмотрят законопроект о выплатах долгожителямВ четверг, 9 сентября депутаты Законодательного собрания Петербурга обсудят законопроект о социальных выплатах горожанам старше 90 лет.
- 03 сентября 2021, 10:25
- Спрос на ипотеку среди петербуржцев упал на четвертьВ июля объем займов на жилье составил 48,4 млрд рублей, что на 26,1% меньше, чем в июне.
- 03 сентября 2021, 10:45
- В Исаакиевском соборе 1 октября состоится венчание потомка династии РомановыхВенчание пройдет между Георгием Михайловичем и гражданкой Италии Ребеккой Беттарини.
- 03 сентября 2021, 14:00
- В Кудрово преступник с пистолетом ограбил СберБанк почти на 1,5 млн рублейПравоохранительные органы объявили мужчину в розыск.
- 03 сентября 2021, 12:25
- КИО принимает от петербуржцев заявления по «гаражной амнистии»Владельцы гаражей смогут переоформить территорию на себя.
- 03 сентября 2021, 13:30
- Беглов побывал на открытии первого в Петербурге парка для автобусов на газомоторном топливеОткрытие нового парка позволит увеличить количество экологичного транспорта.
- 31 августа 2021, 18:55
- В День знаний вход в Ленинградский зоопарк для школьников будет бесплатнымДля учеников 1 сентября в зоопарке подготовили увлекательную программу.
- 31 августа 2021, 10:25
- Петербуржцы смогут пересаживаться с метро на транспорт по специальному тарифу в 2022 годуРазмер тарификации будет определяться Комитетом по тарифам.
- 31 августа 2021, 15:30
- Для туристов в городе появится прокат пауэрбанков «Зарядись Петербургом!»Новый шеринг начнет свою работу в сентябре и будет проходить в несколько этапов.
- 31 августа 2021, 12:20
- На Думской башне в Петербурге остановились часыБашня откроется для посетителей 6 сентября.
- 31 августа 2021, 20:25
- В Петербурге обнаружили нелегальные курсы по подготовке к ЕГЭДля того чтобы осуществлять такую деятельность, необходимо получить лицензию от Комитета по образованию Ленобласти.
- 30 августа 2021, 10:10
- Мигранта, убившего петербурженку в кондитерском магазине, задержали в ШереметьевоВ правоохранительных органах сообщили, что убийца хотел вернуться на родину.
- 30 августа 2021, 10:40
- В результате аварии на КАД перевернулся Volkswagen ДТП произошло на Мурманском шоссе.
- 30 августа 2021, 16:10
- Апартаменты Петербурга наделят соцобязательствамиНововведение коснется всех проектов и сервисных аппартаментов, которые строятся как гостиницы, и псевдожилья.
- 30 августа 2021, 15:05
- Жителей Петербурга начали массово прививать от гриппаПрививку можно поставить в поликлинике и передвижных пунктах.
- 26 августа 2021, 20:50
- Синоптик рассказал петербуржцам, какая погода ждет их в сентябреПо словам Михаила Леуса этот сентябрь может побить рекорд по низким температурам.
- 27 августа 2021, 09:55
- Психолог назвал причины недоверия петербуржцев к вакцинации от COVID-19По словам эксперта, смерть одного близкого человека влияет на решение о прививке сильнее, чем СМИ.
- 27 августа 2021, 13:15
- В Петербурге составили словарь эпохи коронавирусаНад его созданием лингвисты начали работать еще в марте 2020 года.
- 27 августа 2021, 11:55
- На блогера Илью Варламова петербуржец подал иск в суд о защите чести и достоинстваВ одном из блогов Варламов опубликовал ложные сведения, которые нарушают права Алексея Шмелева.
- 24 августа 2021, 19:40
- Уровень безработицы в Петербурге составил 2,2%Средняя зарплата в регионе составила 72,8 тыс. рублей.
- 24 августа 2021, 20:15
- С 1 июля 2022 года ЖКХ в Петербурге поднимут на 3,5%Самым большим увеличением тарифов будет являться электричество.
- 25 августа 2021, 11:17
- Две петербургские больницы возвращаются к штатному режиму работы Общее число коек в сократится на 675 мест.
- 23 августа 2021, 09:30
- С 23 по 27 августа в тоннеле петербургской дамбы будут проводиться ремонтные работыВъезд в тоннель будет закрыт во время ввода и вывода подъемной техники.
- 23 августа 2021, 12:50
- В Петербурге завершился ремонт четвертого моста в Таврическом садуПереправа входит в перечень объектов культурного наследия.
- 23 августа 2021, 10:15
- Беглов призвал петербуржцев помочь бездомным кошкам и собакамСам глава города заявил, что уже пожертвовал деньги нескольким фондам.
- 22 августа 2021, 20:05
- Беглов поздравил Западный военный округ со 157-летиемТакже губернатор отметил, что Петербург является крупнейшим военным центром страны.
- 22 августа 2021, 16:05
- Из Заневского парка сделают новое «космическое» общественное пространствоПарку придают «космический облик» в честь Валентины Терешковой.
- 19 августа 2021, 20:00
- Беглов подписал новые постановления о выплатах и субсидиях для спортсменов Одаренным детям-спортсменам, тренерам, тренерам-преподавателям спортивных учреждений и тренерам спортивных сборных команд полагается премия городского правительства.
- 19 августа 2021, 17:15
- В Петербурге и Ленобласти началась миграция лосейВ этот период животные чаще всего могут появиться на территории города.
- 20 августа 2021, 13:14
- Власти Петербурга обсудили возможность открытия детских центров развлечений Центры в торговых комплексах закрыли более двух месяцев назад.
- 20 августа 2021, 09:48
- Тренера в петербургском лагере подозревают в совершении действий сексуального характераПо подозрению в преступлении на месте задержали 56-летнего тренера по вольной борьбе.
- 17 августа 2021, 14:29
- В Петербургском океанариуме родились сразу четыре выдрыНовые зверьки уже получили паспорта.
- 17 августа 2021, 16:46
- Петербургские магазины торгуют поддельным сыром В апреле сожгли более 300 кг санкционных продуктов из ЕС.
- 17 августа 2021, 18:54
- В Петербургских школах ученики продолжат учиться в смешанном формате Для школьников подготовят видеоуроки и видеосвязь с учителями.
- 17 августа 2021, 16:14
- Ковидный госпиталь в Ленэкспо планируют законсервировать Медучреждения начинают возвращаться к плановому приему пациентов.
- 13 августа 2021, 13:16
- Весной 2022 года в Петербурге начнут работать 2,7 тысяч новых автобусовСуммарные инвестиции в обновление подвижного состава превысят 18 млрд рублей.
- 13 августа 2021, 10:18
- В Ленинградский зоопарк ночью пришла экономическая полицияСледователи проводят проверку по делу о мошенничестве.
- 13 августа 2021, 12:13
- На мытье петербургских дорог израсходовали рекордный объем водыИз-за аномальной жары уборщикам пришлось дополнительно поливать улицы и газоны.
- 13 августа 2021, 15:32
- В ангаре на Малой Митрофаньевской произошел пожарВозгорание удалось локализовать почти за два часа.
- 09 августа 2021, 10:13
- На фармбазу Петербурга поступила новая партия "Спутника Лайт"В городе продолжают активно работать прививочные пункты.
- 08 августа 2021, 20:06
- На проспекте Ветеранов произошло ДТП с участием РосгвардииДвигаясь на запрещающий сигнал, служебный автомобиль въехал в две машины.
- 09 августа 2021, 09:15
- На Невском проспекте произошло массовое ДТПВиновник вышел из машины и снял госномера.
- 04 августа 2021, 09:09
- Водитель маршрутки отказался везти петербуржца с ДЦППрограммиста из списка Forbes высадили на ближайшем светофоре.
- 03 августа 2021, 20:10
- Пропавший 12-летний петербуржец, вернулся домойПосле ссоры с родителями он ушел из дома.
- 04 августа 2021, 13:39
- Такси Петербурга и области заключили новое соглашениеВласти подписали новое соглашение о фрахтовании легковых такси в двух регионах.
- 28 июля 2021, 14:49
- В ТЦ "Озерки" открыли новый пункт вакцинацииВ Петербурге продолжает увеличиваться число прививочных пунктов.
- 28 июля 2021, 12:09
- Мертвую женщину нашли на Пулковском шоссеПолиция ищет подозреваемого в убийстве матери двоих детей.
- 26 июля 2021, 12:10
- С 26 по 28 июля Комтранс будет проверять нарушение правил стоянки и остановки на улицах ПетербургаВ пресс-службе ведомства составили список проверяемых участков дороги.
- 26 июля 2021, 11:10
- С 28 июля в районе Крестовского острова будет перекрыто движениеВ период с 28 июля по 2 августа будут проводиться соревнования по триатлону.
- 19 июля 2021, 10:25
- Во Всеволожском районе обнаружили подземную тюрьму В Ленобласти нашли заброшенный дом с огромным бетонным бункером
- 18 июля 2021, 19:50
- В Петербурге усилится ветер до 16 м/cВ городе на Неве ожидаются ухудшения погодный условий.
- 18 июля 2021, 14:45
- В Красносельском районе жители потушили огонь до приезда спасателейБалкон квартиры на Маршала Казакова полностью выгорел.
- 18 июля 2021, 13:50
- Mazda сбила девушку при переходе КирочнойПетербуржцы жалуются, что водители несутся, не видя пешеходов.
- 02 июля 2021, 11:00
- Число вакцинированных от коронавируса петербуржцев превысило 900 тысячВесь цикл вакцинации завершили 712 тысяч 207 петербуржцев.
- 02 июля 2021, 10:25
- В храме Спас на Крови и Исаакиевском соборе вводят ограничения из-за «ковида»Количество посетителей сократят, а пускать в музеи будут с интервалом в 15 минут.
- 01 июля 2021, 19:05
- Для льготников и очередников в Петербурге закупят новое жилье на 2,3 млрд рублейИз-за роста цен на жилье, эффективность закупок падает.
- 02 июля 2021, 14:35
- Ремонт дорожного покрытия на проспекте Обуховской Обороны оценивается в 416 млн рублейРаботы будут проводиться на проспекте от улицы Шелгунова до Володарского моста.
- 26 июня 2021, 10:55
- Молния в ночь на 26 июня дважды попала в ЛЭПНепогода стала причиной отключения уличного освещения на юго-западе Петербурга.
- 25 июня 2021, 15:30
- СПбГУ отказался от финансирования американского колледжаПричиной стало признание Бард-колледжа нежелательной организацией.
- 25 июня 2021, 11:50
- В общественном транспорте Петербурга проверят системы кондиционированияСоответствующее распоряжение поступило от Комитета по транспорту города.
- 25 июня 2021, 15:00
- С 26 июня ограничат движение по нескольким улицам ПетербургаНекоторые ограничения продлятся до середины осени следующего года.
- 18 июня 2021, 20:50
- Лось пробил окно и поранился в районе СлавянкиНа помощь животному прибыли сотрудники МЧС.
- 18 июня 2021, 19:25
- За неделю в Петербурге выявили грубые нарушения эпиднорм в 12 торговых точкахТак, были закрыты три торговых центра и девять точек общественного питания.
- 18 июня 2021, 15:30
- Суд передал проектирование “коричневой” ветки “Метрогипротрансу”Дело о строительстве Красносельско-Калининской линии затянулось на два года.
- 18 июня 2021, 17:35
- В Петербург привезли 24 000 доз “Спутника V”Новая партия вакцины поступила на городской фармсклад.
- 21 апреля 2021, 14:30
- В Петербурге отменят все шествия и митинги на 1 маяТакое решение приняли из-за коронавирусных ограничений.
- 28 января 2021, 10:41
- Власти рассказали, почему "краб" и "креветка" на проспекте Славы останутсяВласти признали, что конструкции действительно неудачные, однако просьбы жителей убрать их пока не будут исполнены.
- 27 января 2021, 17:30
- У Хуснуллина попросят денег на продление ветки петербургской «подземки»Обращение уже готовит правительство Ленобласти, чтобы продлить «оранжевую» ветку метро до Новосаратовки.
- 27 января 2021, 14:35
- Беглов возложил цветы в память о погибших в блокадуГубернатор Петербурга почтил память у монумента Матери-Родины.
- 27 января 2021, 09:35
- В Ленинградском зоопарке рассказали, как животные переносят резкое потеплениеМногим животным не хватает холода.
- 26 января 2021, 12:45
- Ученый, создавший «Новичок», разрабатывает «антиковидное» лекарствоНовый препарат для лечения коронавируса будет называться «Иммофон».
- 26 января 2021, 09:20
- 54 новых газовых автобуса появятся в Петербурге в 2021 годуОб этом сообщили в комтрансе.
- 25 января 2021, 19:22
- Специалисты нашли в сосисках из магазинов Петербурга камедь и куриную ДНКПроверку проводили эксперты "Общественного контроля".
|
предыдущая
|
следующая
- В Комздраве считают, что четвертая волна в Петербурге пошла на спад благодаря вакцинацииСпад заболеваемости коронавирусом отмечается на фоне роста числа привитых.
- Петербургских антиваксеров пригласили на экскурсию в морг Боткинской больницыВакцинация остается единственным методом борьбы с коронавирусной инфекцией.
- В Ленобласти передумали признавать иностранные QR-кодыПричиной отзыва предложения стал отказ в согласовании Роспотребнадзора.
- Рождественскую ярмарку смогут посетить петербуржцы с QR-кодомЯрмарка пройдет с соблюдением всех коронавирусных ограничений.
- Смольный может перенести введение QR-кодов в кафе и ресторанах на начало 2022 годаОкончательное решение будет принято исходя из эпидемиологической обстановки.
- В Петербурге завершается обустройство зоны платной парковки на 71 улицеПлатное парковочное пространство в новой зоне начнет работать с 1 декабря.
- Жительница Петербурга родила дома ребенка, который умерЖенщину госпитализировали в реанимацию одного из ближайших роддомов.
- Предпроектные решения по Орловскому тоннелю ждут в Смольном в декабреАО «Метрогипротранс» направит предпроектные решения до конца текущего года.
- Число комиссий в ЗакСе хотят увеличитьПетербургские парламентарии предлагают внести правки в Устав, ограничивающий количество постоянных комиссий.
- Возле семи станций метро боролись с нелегальной торговлейИнспекторы ККИ освободили более 20 земельных участков возле станций петербургского метро.
- 500 тысяч рублей заплатят за лучший проект благоустройства сада Жореса АлфероваОткрытый конкурс по созданию проекта благоустройства сада в Калининском районе объявлен в Петербурге.
- В Петербурге снова госпитализировали более 400 пациентов с коронавирусом за суткиСуточная госпитализация пациентов с коронавирусом и пневмониями в Петербурге составила 428 случаев.
- С 16 ноября в Петербурге запрещено выходить на ледНарушителям грозит административная ответственность.
- В центре Петербурга третий день заблокирована Большая Конюшенная улицаНа улице установили прицеп-цистерну с питьевой водой.
- QR-коды для петербуржцев распечатают в отделениях банковНе имеющие учетной записи на Госуслугах также смогут обратиться в районные администрации.
- Станцию «Туристская» могут начать строить в следующем годуДля продолжения «зеленой» ветки петербургского метро в город везут проходческий щит «Надежда».
- ФК «Зенит» сыграл в ничью с «Уралом»Петербургская команда играла на протяжении 40 минут в меньшинстве.
- Эксперты рассказали, как сэкономить при смене летней резины на зимнююВысокий рост цен на шины пришелся на сезон «переобувки».
- В Петербурге заблаговременно устанавливают таблички о запрете выхода на ледПредупреждение появилось на Петровском спуске.
- В Петербурге на часовне храма Благовещения Пресвятой Богородицы установили новый крестКрест был снят с часовни в 30-х годах прошлого столетия.
- Внедрение QR-кодов в музеях и театрах прошло успешноПиотровский рассказал о первых днях работы системы QR-кодов.
- 341 петербуржец с коронавирусом и пневмонией попал в больницу за сутки749 болеющих коронавирусом в Петербурге в настоящее время находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
- В Петербурге реконструируют три проблемных ливневкиВ администрации города рассказали, где перестанет подтапливать в ближайшие сроки.
- В Петербурге Интерпол задержал известного хакераЕго обвиняют в самой крупной краже персональных данных.
- Из-за массовых жалоб дворникам Петербурга запретили использовать воздуходувыТехнику можно применять рядом с жилыми домами не ранее 10:00, а в выходные – с 12:00.
- Стало известно, кто заявил в полицию на полуголую блогершу у Исаакиевского собораТимур Булатов, написавший заявление на Ирину Волкову, именует себя «нравственным джихадистом».
- Петербург предлагают украсить к Новому году в едином стилеБрендбук по украшению Петербурга к новому году опубликовали на портале «Культура Петербурга».
- Петербургские безмасочники останавливают автобусыЕсли пассажир не надевает маску, автобус может не поехать дальше.
- Водитель маршрутки изнасиловал двух петербурженок за гаражами у метро «Лесная» В Петербурге задержали водителя маршрутки, который изнасиловал двух пассажирок. Одна из них несовершеннолетняя.
- Петербург встретил нерабочую неделю пробкамиЗагруженность петербургских дорог утром понедельника составила 5 баллов.
- СК возбудил дело о гибели 10-летнего мальчика, который утонул в ЛенобластиВ Ленобласти ищут четвероклассника, который пропал вечером 29 октября на реке Сясь.
- «Спутник Лайт» теперь для ревакцинации и для петербуржцев, переболевших COVID-19В Минздраве РФ обновили рекомендации о порядке вакцинации взрослых против COVID-19.
- Стало известно, какие магазины будут работать во время локдауна в ПетербургеВ Петербурге утвердили порядок определения доли продовольственных и непродовольственных товаров в ассортименте магазинов.
- МЧС просит петербуржцев соблюдать меры предосторожности из-за сильного ветра Упавшие деревья стали жертвами непогоды.
- В Пушкине откроется благоустроенная территория у Федоровского городкаОткрытие планируется 27 октября.
- С начала года за курение в неположенных местах петербуржцев оштрафовали на 850 тысяч рублейЗа девять месяцев попались 1811 петербуржцев.
- В Финляндии возобновил работу пункт пропуска для скоростных поездов в РоссиюРанее через финский пункт Vainikkala следовали поезда «Аллегро».
- Александр Дрозденко рассказал о процессе сбора урожая в ЛенобластиВ октябре в регионе проходит уборка урожая.
- Автобусы и троллейбусы теперь будут контролировать выезд на выделенные полосыТакие изменения вступят в силу с 19 октября.
- Петербуржцы смогут купить брелоки «Подорожник» на форуме «СмартТранспорт»В Петербурге с 18 по 20 октября пройдет Международный форум «СмартТранспорт» в КВЦ «Экспофорум».
- Число нарушений ПДД В Петербурге сократилось в два раза после появления комплексов фиксаций В Петербурге за первые месяцы работы новых комплексов фото-видеофиксации нарушений стало в два раза меньше.
- Почти половина петербуржцев стабильно нуждаются в подработкеВ среднем петербуржцам не хватает 25 тысяч для удовлетворения своих потребностей.
- В Петербурге объем сделок со складами побил рекордРынок складской недвижимости Санкт-Петербурга в III квартале 2021 года побил абсолютный рекорд.
- Беглов предложил кандидатуру Мейксина на пост вице-губернатораГубернатор города Александр Беглов направил на согласование в Законодательное собрание Петербурга кандидатуру Максима Мейксина.
- Московский вокзал в Петербурге оцепили из-за сувенира в форме гранатыСпециалисты-взрывотехники транспортного ОМОНа Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти осмотрели предмет пассажира, похожий на гранату.
- В Ленинградской области откроется первый приют для бездомных от «Ночлежки»Новое учреждение для помощи бездомным людям открыл директор благотворительной организации Григорий Свердлин.
- Набережные около Биржевого моста перекроют из-за ремонта переправы В Петербурге на Васильевском острове уже начались ограничения для движения по набережной Макарова и Мытнинской набережной.
- Власти Петербурга подвели итоги голосования на благоустройствоАдминистрация Петербурга объявила, какие зеленые зоны будет приводить в порядок в первую очередь.
- Суд отменил постановление об аресте петербуржца Александра Земченкова, который обвиняется в убийстве женыГорсуд Петербурга отправил на пересмотр решение о продлении ареста нефролога Александра Земченкова, который обвиняется в убийстве своей жены, акушера-гинеколога Ирины Земченковой.
- В Павловске в аварии с участием Porsche и KIA серьезно пострадала девушкаНа Садовой улице в Павловске произошло столкновение Porsche и KIA, машины разбились, одна девушка серьезно травмирована.
- Вечером 5 октября жители домов Петроградской стороны остались без света Электроэнергию в дома удалось вернуть через 13 минут.
- Уличные шатры для вакцинации от COVID-19 начали закрывать Основной причиной прекращения работы уличных прививочных пунктов стала погода.
- Комздрав не видит проблемы в сломанном аппарате КТ в Покровской больнице Аппарат КТ в этой больнице был единственный.
- Выход со станции метро «Театральная» на площадь строить не будут Один из вестибюлей новой станции будет располагаться на Лермонтовском проспекте, где находится Дом быта.
- Две школьницы попали под колеса машины на проспекте ВетерановЗа рулем автомобиля находилась 34-летняя женщина.
- Петербуржцы проголосовали за живую елку на Дворцовой площади4 октября Смольный подвел итоги голосования граждан.
- Сестра политика Галины Старовойтовой умерла в ПетербургеПрезидент «Фонда Галины Старовойтовой» Ольга Старовойтова умерла в Петербурге.
- Станцию метро «Черная речка» открыли для пассажировВ Петербурге утром 4 октября чуть больше десяти минут был закрыт вход на станцию метро «Черная речка».
- В девятиэтажке на Освобождения упал лифт, в котором прыгали подросткиВ Красном Селе в девятиэтажке на улице Освобождения сорвался лифт с семью подростками в кабине, никто не пострадал.
- «Зенит» проиграл футбольному клубу «Сочи»Петербургская футбольная команда уступила «Сочи» в матче 10-го тура чемпионата РПЛ.
- Суд Петербурга арестовал руководителя группы по покупке и продаже несуществующих НДСМаксим Сидоров получил такую известность после как потребовал перевести своё дело на африканский язык суахили.
- Выбор нового председателя в ЗакС может вызвать конфликт со СмольнымНовым главой парламента избран Александр Бельский.
- Петербурженка отсудила у больницы более 1 млн рублей за смерть матери от ракаИзначально дочь покойной пациентки требовала 3 млн рублей и компенсацию, однако, суд снизил требования.
- В ЗакС утвердили состав комиссии по городскому хозяйствуПредседателем комиссии назначен Валерий Гарнец.
- Беглов поздравил депутатов ЗакСа с избраниемГубернатор Петербурга Александр Беглов поздравил парламентариев седьмого созыва на первом заседании ЗакСа.
- На петербургскую станцию метро «Чернышевская» был затруднен входВ Петербурге вечером 28 сентября перед станцией метро «Чернышевская» образовались очереди.
- На Беглова подали коллективный иск из-за ограничений COVID-19Петербуржцы Галина Минченко, Елена Ноткина, Светлана Шошина, Виктория Семенова и ООО «Кидс Ап» подали исковое административное заявление против губернатора города Александра Беглова.
- В Смольном депутатам вручили мандаты нового созываНа церемонии награждения присутствовало 50 чиновников.
- Сотрудники Комтранса продолжают штрафовать за неправильную парковку электросамокатовЗа первое нарушение петербуржец будет обязан заплатить штраф в размере 500 рублей, при повторном — до 50 тыс. и лишения права пользоваться кикшерингом.
- Один из старейших трамвайных парков Петербурга празднует день рожденияТрамвайный парк №5 обеспечивает перевозку пассажиров на семи маршрутах.
- Петербургский электротранспорт ждут масштабные измененияС 2021 по 2023 планируется обновить 569 единиц техники.
- С 27 по 30 сентября ограничат движение в тоннеле петербургской дамбы Проезд будет ограничен в транспортном отсеке финской стороны (внешнее кольцо) и отсеке невской стороны (внутреннее кольцо).
- В Петербурге прошел конкурс «Лучший водитель автобуса»Победителем стал Александр Грагерт в категории «Автобус средней вместимости.
- Ирландского туриста забрали с Думской с признаками изнасилования Неизвестные напоили иностранца до невменяемого состояния.
- В Ленинградский зоопарк из Зеленогорска привезли амурскую тигрицуДо этого животное находилось у ветеринаров.
- В Петербурге могут появиться автокемпингиАвтокемпинги с бытовыми удобствами и питьевой водой могут появиться рядом с Канонерским островом, Пушкином или Сестрорецком.
- На семи участках в Петербурге отменили результаты голосования в Госдуму Петербургская избирательная комиссия из-за нарушений отменила результаты выборов на семи участках в городе.
- Петербургский избирком определил, кто прошел в ЗакСВ Законодательном собрании Петербурга 29 мест из 50 мест займут депутаты партии «Единая Россия», это на семь меньше, чем в прошлом созыве.
- Около здания Горизбиркома Петербурга задержали кандидатку в ЗакС Ольгу ГалкинуВ Петербурге граждане скопились около здания Горизбиркома, полиция начала задерживать людей. Кандидатка в ЗакС Ольга Галкина встала в пикет и ее увели.
- За время пандемии в Петербурге 2767 беременных заболели COVID-19Всего в Петербурге заразились коронавирусом 2767 беременных, треть из них перенесла заболевание в среднетяжелой или тяжелой стадии.
- Беглов сообщил об увеличении доходов Петербурга на 131 млрд рублейВ 2021 году доходы города увеличатся до 782,5 млрд рублей.
- Полицейские задержали организаторов погрома на УИК №803 в ПетербургеВ отдел полиции были доставлены глава УИК №803 и член комиссии.
- Неделя в Петербурге начнется без осадков, но с похолоданиямиТемпература воздуха днем будет составлять от 8 до 10 градусов.
- «Единая Россия» не смогла набрать более 50% на выборах в Госдуму За все время обработано 95% бюллетеней.
- В Петербурге водителю соцтакси грозит лишение свободы за нападение на пенсионеркуПолиция Петербурга задержала водителя, который избивал и оскорблял 70-летнюю жительницу города, инвалида 1 группы.
- В кафе «Шаверма» на улице Бабушкина произошел пожарТушить заведение сначала пытались собственными силами.
- В Калининском районе Петербурга устранили неисправность и дали горячую водуВ Петербурге ликвидировали аварию на теплоносителе, из-за которой 16 сентября пропало горячее водоснабжение в жилых домах Калининского района города.
- В Петербурге открыли сквер «Осенний марафон» по мотивам советского фильмаИнициатором идеи выступила жительница Василеостровского района.
- Стрелка из Казани Ильназа Галявиева перевели в Петербургское СИЗОЭксперты будут проводить дополнительные экспертизы.
- Невский рынок могут снести для государственных нуждВ будущем участок будут использовать для строительства Большого Смоленского моста.
- Магазин «О’кей» во Фрунзенском районе не смог обслужить покупателей В магазине не работали кассы, из-за чего нельзя было оплатить покупку ни наличными, ни картой.
- В Курортном районе в результате возгорания автобуса погиб один человекИнформация о пожаре поступила в дежурную часть в 2:30 15 сентября.
- Комтранс объяснил, как петербуржцы могут обжаловать штрафы за парковкуЖители Петербурга, которые не согласны с полученным от Комитета по транспорту штрафом, могут оспорить его в течение 10 суток.
- Прокуратура проводит проверку по жестокому обращению с ребенком в больницеРебенка привязали к стулу , а также к детской кровати.
- Петербуржцы увидели салют в честь 800-летия Александра НевскогоВ Петербурге прогремел салют в честь юбилея князя Александра Невского, стреляли с пляжа у Петропавловской крепости.
- В ближайшее время петербуржцев ждет по-настоящему осенняя погодаПонедельник в Петербурге станет последним теплым днем.
- В петербургский квартал «Чистое небо» будет ходить троллейбус № 23Троллейбус № 23 будет ходить от ул. Шаврова до Арцеуловской аллеи, его маршрут увеличится на 4,4 километра.
- Пассажиров поездов ВСМ планируют выводить к метро «Лиговский проспект»В Петербурге для прибывающих на поездах высокоскоростной магистрали построят новый терминал Московского вокзала.
- В Петербурге задержали мужчину, который заманил к себе в квартиру 10-летнюю девочку Полиция в Петербурге задержала 33-летнего мужчину, который заманил к себе домой ребенка из Гатчины.
- В Петербурге в закрытом для СМИ режиме пройдут похороны главы МЧС Главу МЧС Евгения Зиничева похоронят на Северном кладбище рядом с бабушкой.
- В Петербурге 8 сентября объявят минуту молчания в память о жертвах блокадыВ громкоговорителях будут транслировать удары метронома.
- Названы районы Петербурга с самым большим количеством преступлений За первые полгода север города стал лидером по числу преступлений.
- Отопление в домах Петербурга включат не раньше конца сентябряНа данный момент ожидается благоприятная погода, но к концу месяца наступят холода.
- В Петербурге возбудили более 3,4 тыс. уголовных дел на мигрантов Нарушения связаны с фиктивной постановкой на учет по одному адресу.
- В Петербурге в июле 2022 года откажутся от самого опасного вида транспортаЭксперты компании «Росгосстрах» выяснили, что маршрутка является самым опасным видом транспорта в Петербурге.
- В Петербурге ночью подожгли дверь администрации Московского районаВ ночь на шестое сентября в Московском районе города полиция задержала поджигателя.
- В Петербурге полицейские провели рейды в этнических кафе после двух дракВ августе 2021 года в двух кафе Красногвардейского района произошли драки, которые закончились уголовными делами. Полиция пришла с проверками в эти заведения общепита.
- В Петербурге накануне выборов рассмотрят законопроект о выплатах долгожителямВ четверг, 9 сентября депутаты Законодательного собрания Петербурга обсудят законопроект о социальных выплатах горожанам старше 90 лет.
- Спрос на ипотеку среди петербуржцев упал на четвертьВ июля объем займов на жилье составил 48,4 млрд рублей, что на 26,1% меньше, чем в июне.
- В Исаакиевском соборе 1 октября состоится венчание потомка династии РомановыхВенчание пройдет между Георгием Михайловичем и гражданкой Италии Ребеккой Беттарини.
- В Кудрово преступник с пистолетом ограбил СберБанк почти на 1,5 млн рублейПравоохранительные органы объявили мужчину в розыск.
- КИО принимает от петербуржцев заявления по «гаражной амнистии»Владельцы гаражей смогут переоформить территорию на себя.
- Беглов побывал на открытии первого в Петербурге парка для автобусов на газомоторном топливеОткрытие нового парка позволит увеличить количество экологичного транспорта.
- В День знаний вход в Ленинградский зоопарк для школьников будет бесплатнымДля учеников 1 сентября в зоопарке подготовили увлекательную программу.
- Петербуржцы смогут пересаживаться с метро на транспорт по специальному тарифу в 2022 годуРазмер тарификации будет определяться Комитетом по тарифам.
- Для туристов в городе появится прокат пауэрбанков «Зарядись Петербургом!»Новый шеринг начнет свою работу в сентябре и будет проходить в несколько этапов.
- В Петербурге обнаружили нелегальные курсы по подготовке к ЕГЭДля того чтобы осуществлять такую деятельность, необходимо получить лицензию от Комитета по образованию Ленобласти.
- Мигранта, убившего петербурженку в кондитерском магазине, задержали в ШереметьевоВ правоохранительных органах сообщили, что убийца хотел вернуться на родину.
- Апартаменты Петербурга наделят соцобязательствамиНововведение коснется всех проектов и сервисных аппартаментов, которые строятся как гостиницы, и псевдожилья.
- Жителей Петербурга начали массово прививать от гриппаПрививку можно поставить в поликлинике и передвижных пунктах.
- Синоптик рассказал петербуржцам, какая погода ждет их в сентябреПо словам Михаила Леуса этот сентябрь может побить рекорд по низким температурам.
- Психолог назвал причины недоверия петербуржцев к вакцинации от COVID-19По словам эксперта, смерть одного близкого человека влияет на решение о прививке сильнее, чем СМИ.
- В Петербурге составили словарь эпохи коронавирусаНад его созданием лингвисты начали работать еще в марте 2020 года.
- На блогера Илью Варламова петербуржец подал иск в суд о защите чести и достоинстваВ одном из блогов Варламов опубликовал ложные сведения, которые нарушают права Алексея Шмелева.
- Уровень безработицы в Петербурге составил 2,2%Средняя зарплата в регионе составила 72,8 тыс. рублей.
- С 1 июля 2022 года ЖКХ в Петербурге поднимут на 3,5%Самым большим увеличением тарифов будет являться электричество.
- Две петербургские больницы возвращаются к штатному режиму работы Общее число коек в сократится на 675 мест.
- С 23 по 27 августа в тоннеле петербургской дамбы будут проводиться ремонтные работыВъезд в тоннель будет закрыт во время ввода и вывода подъемной техники.
- В Петербурге завершился ремонт четвертого моста в Таврическом садуПереправа входит в перечень объектов культурного наследия.
- Беглов призвал петербуржцев помочь бездомным кошкам и собакамСам глава города заявил, что уже пожертвовал деньги нескольким фондам.
- Беглов поздравил Западный военный округ со 157-летиемТакже губернатор отметил, что Петербург является крупнейшим военным центром страны.
- Из Заневского парка сделают новое «космическое» общественное пространствоПарку придают «космический облик» в честь Валентины Терешковой.
- Беглов подписал новые постановления о выплатах и субсидиях для спортсменов Одаренным детям-спортсменам, тренерам, тренерам-преподавателям спортивных учреждений и тренерам спортивных сборных команд полагается премия городского правительства.
- В Петербурге и Ленобласти началась миграция лосейВ этот период животные чаще всего могут появиться на территории города.
- Власти Петербурга обсудили возможность открытия детских центров развлечений Центры в торговых комплексах закрыли более двух месяцев назад.
- Тренера в петербургском лагере подозревают в совершении действий сексуального характераПо подозрению в преступлении на месте задержали 56-летнего тренера по вольной борьбе.
- Петербургские магазины торгуют поддельным сыром В апреле сожгли более 300 кг санкционных продуктов из ЕС.
- В Петербургских школах ученики продолжат учиться в смешанном формате Для школьников подготовят видеоуроки и видеосвязь с учителями.
- Ковидный госпиталь в Ленэкспо планируют законсервировать Медучреждения начинают возвращаться к плановому приему пациентов.
- Весной 2022 года в Петербурге начнут работать 2,7 тысяч новых автобусовСуммарные инвестиции в обновление подвижного состава превысят 18 млрд рублей.
- В Ленинградский зоопарк ночью пришла экономическая полицияСледователи проводят проверку по делу о мошенничестве.
- На мытье петербургских дорог израсходовали рекордный объем водыИз-за аномальной жары уборщикам пришлось дополнительно поливать улицы и газоны.
- На фармбазу Петербурга поступила новая партия "Спутника Лайт"В городе продолжают активно работать прививочные пункты.
- На проспекте Ветеранов произошло ДТП с участием РосгвардииДвигаясь на запрещающий сигнал, служебный автомобиль въехал в две машины.
- Водитель маршрутки отказался везти петербуржца с ДЦППрограммиста из списка Forbes высадили на ближайшем светофоре.
- Такси Петербурга и области заключили новое соглашениеВласти подписали новое соглашение о фрахтовании легковых такси в двух регионах.
- В ТЦ "Озерки" открыли новый пункт вакцинацииВ Петербурге продолжает увеличиваться число прививочных пунктов.
- С 26 по 28 июля Комтранс будет проверять нарушение правил стоянки и остановки на улицах ПетербургаВ пресс-службе ведомства составили список проверяемых участков дороги.
- С 28 июля в районе Крестовского острова будет перекрыто движениеВ период с 28 июля по 2 августа будут проводиться соревнования по триатлону.
- Во Всеволожском районе обнаружили подземную тюрьму В Ленобласти нашли заброшенный дом с огромным бетонным бункером
- В Красносельском районе жители потушили огонь до приезда спасателейБалкон квартиры на Маршала Казакова полностью выгорел.
- Mazda сбила девушку при переходе КирочнойПетербуржцы жалуются, что водители несутся, не видя пешеходов.
- Число вакцинированных от коронавируса петербуржцев превысило 900 тысячВесь цикл вакцинации завершили 712 тысяч 207 петербуржцев.
- В храме Спас на Крови и Исаакиевском соборе вводят ограничения из-за «ковида»Количество посетителей сократят, а пускать в музеи будут с интервалом в 15 минут.
- Для льготников и очередников в Петербурге закупят новое жилье на 2,3 млрд рублейИз-за роста цен на жилье, эффективность закупок падает.
- Ремонт дорожного покрытия на проспекте Обуховской Обороны оценивается в 416 млн рублейРаботы будут проводиться на проспекте от улицы Шелгунова до Володарского моста.
- Молния в ночь на 26 июня дважды попала в ЛЭПНепогода стала причиной отключения уличного освещения на юго-западе Петербурга.
- СПбГУ отказался от финансирования американского колледжаПричиной стало признание Бард-колледжа нежелательной организацией.
- В общественном транспорте Петербурга проверят системы кондиционированияСоответствующее распоряжение поступило от Комитета по транспорту города.
- С 26 июня ограничат движение по нескольким улицам ПетербургаНекоторые ограничения продлятся до середины осени следующего года.
- За неделю в Петербурге выявили грубые нарушения эпиднорм в 12 торговых точкахТак, были закрыты три торговых центра и девять точек общественного питания.
- Суд передал проектирование “коричневой” ветки “Метрогипротрансу”Дело о строительстве Красносельско-Калининской линии затянулось на два года.
- В Петербурге отменят все шествия и митинги на 1 маяТакое решение приняли из-за коронавирусных ограничений.
- Власти рассказали, почему "краб" и "креветка" на проспекте Славы останутсяВласти признали, что конструкции действительно неудачные, однако просьбы жителей убрать их пока не будут исполнены.
- У Хуснуллина попросят денег на продление ветки петербургской «подземки»Обращение уже готовит правительство Ленобласти, чтобы продлить «оранжевую» ветку метро до Новосаратовки.
- Беглов возложил цветы в память о погибших в блокадуГубернатор Петербурга почтил память у монумента Матери-Родины.
- В Ленинградском зоопарке рассказали, как животные переносят резкое потеплениеМногим животным не хватает холода.
- Ученый, создавший «Новичок», разрабатывает «антиковидное» лекарствоНовый препарат для лечения коронавируса будет называться «Иммофон».
- Специалисты нашли в сосисках из магазинов Петербурга камедь и куриную ДНКПроверку проводили эксперты "Общественного контроля".
|
предыдущая
|
|
следующая
Лучшее в Петербурге
«Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея
Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.
«84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге
Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.
Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы
Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.
Как это сделанонаписать письмо
Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты
Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.