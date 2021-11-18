В Петербурге снова госпитализировали более 400 пациентов с коронавирусом за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 17 ноября, госпитализировали 428 пациентов с коронавирусом и пневмониями, то есть на 31 человека больше, чем днем ранее. Такие данные опубликовал городской оперативный штаб.

Выписали из стационаров после лечения от коронавируса 562 человека за сутки. В больницах с коронавирусом остаются 7027 горожан. По сравнению с прошлыми сутками этот показатель стал меньше на 190 человек.

680 петербуржцев с коронавирусом находятся в реанимации. 342 пациента подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких. По сравнению с прошлыми сутками таковых стало на восемь человек меньше.

Всего для петербуржцев с коронавирусом подготовлено 8888 коек в 18 стационарах.