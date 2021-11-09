Ветер и гололедица ожидаются в Петербурге 10 ноября

В среду, 10 ноября, в Петербурге будет ветрено. Скорость юго-западного ветра достигнет 15 метров в секунду.

Ночью в город снова ожидаются заморозки. Но в дневные часы резко потеплеет. Температура составит от +4 до +6 градусов. В погодном центре «Фобос» ранее пояснили, что причиной столь резкой перемены погоды станет атмосферный фронт, который пробился к Евразии со стороны Ледовитого океана.

В результате на дорогах возможно образование гололедицы. В МЧС Петербурга попросили автомобилистов проявить особую осторожность.

Внезапное потепление задержится в Петербурге до воскресенья. После этого столбик термометра снова устремится вниз.