Жителей Ленобласти предупредили о заморозках, мокром снеге и гололеде

Непогода не спешит уходить из Северной столицы. В четверг, 21 октября, в Ленинградской области ожидается облачная погода. По сравнению со средой в городе существенно потеплеет.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в Ленобласти пройдут сильные дожди с мокрым снегом, а ветер будет дуть юго-западный, западный с порывами до 15-17 м/с.

Атмосферное давление продолжит понижаться и составит 746 мм ртутного столба.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что вестибюль «Площадь восстания» временно закрыли.