Петербургский бизнес просит губернатора отложить введение QR-кодов

Представители петербургской торговли и общепита обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой отложить введение QR-кодов. Об этом 14 декабря сообщает в своем телеграм-канале вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Вице-губернатор заявил, что в настоящее время власти ведут активный диалог с с бизнесом «по поводу антиковидных ограничений». Бизнесмены просят отложить введение QR-кодов в торговых центрах, ресторанах и кафе.

«Попробуем учесть их пожелания при составлении будущей редакции 121 постановления», — отметил Пиотровский.

Напомним, ранее сроки введение кодов уже переносились с 1 на 27 декабря.

«Перенос сроков связан с тем, что люди массово приняли решение сделать прививку, и нужно дать им время закончить вакцинацию. Кроме того, сама эпидситуация позволяет сместить сроки обязательного предъявления QR-кодов в организациях общепита и торговли на период с 27 декабря. Но если ситуация будет ухудшаться — примем другие меры», — прокомментировал тогда свое решение Беглов.