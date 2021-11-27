В петербургских реанимациях остаются почти 600 горожан с COVID-19

В петербургских больницах в палатах реанимации остаются почти 600 человек с коронавирусом. Об этом 27 ноября сообщается в информационной справке Смольного.

На сегодняшний день почти 6 тысяч петербуржцев находятся в городских стационарах с коронавирусом и пневмониями, из них 582 человека лежат в реанимации.

Всего в Северной столице развернуто 8 149 коронавирусных коек. Из них свободными остаются 44%. Накануне в больницы поступили 445 человек. Всего за прошлые сутки коронавирус был диагностирован у 1879 петербуржцев.