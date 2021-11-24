Петербургских антиваксеров пригласили на экскурсию в морг Боткинской больницы

Главный врач петербургской Боткинской больницы Денис Гусев пригласил на экскурсию в морг противников вакцинации от COVID-19. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Медик опубликовал письмо, в котором обратился к горожанам, которые избегают вакцинации от коронавируса. В нем он отметил, что прививка является единственным надежным способом по борьбе с инфекцией.

Для сомневающихся Гусев готов лично провести экскурсию по палатам реанимации и моргам, а также устроить беседу с родственниками умерших.