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Вакцинацию от коронавируса прошли более 50% пожилых петербуржцев

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© Фото: pixabay

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В городе от коронавируса привиты 50,5% жителей старше 60 лет.

В Петербурге более половины горожан старше 60 лет прошли процедуру вакцинации от COVID-19. Об этом 23 ноября сообщает председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

«В настоящее время уже вакцинировано 646 тысяч 665 жителей в возрасте 60 лет и старше, что составляет 50,5%», — привел точные цифры глава ведомства. 

Судя по данным комздрава всего в Северной столице проживают 1,28 млн пожилых людей. Губернатор Петербурга Александр Беглов вынес на обсуждение материальные поощрения привившимся от коронавируса гражданам старше 60 лет. На эти цели городские власти могут выделить более 2 млрд рублей. 

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