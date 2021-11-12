Вакцинированным «Спутником Лайт» гражданам «заморозили» действие QR-кодов

Граждане, которые вакцинировались однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт», столкнулись с «заморозкой» QR-кодов на три недели с момента проведения процедуры. Об этом 12 ноября сообщает «Фонатнка».

«Сегодня, пытаясь попасть в театр, я узнала, что мой код снова недействителен, как и во время якобы «сбоя» в понедельник», — рассказала петербурженка. Женщина пояснила, что прививку сделала 25 октября, а информация о действии QR-кода с 15 ноября появилась только что.

Этот случай оказался далеко не единственным. Многие петербуржцы в последний момент узнали об «отсрочке» действия кода, тем самым попав в неудобные ситуации.

Минздрав в своих методических рекомендациях указывает, что вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19 граждане, могут получить QR-код после введения второго компонента вакцины (в случае, если препарат двухкомпонентный) или после процедуры вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». При этом про сроки активации ничего н говорится.

Комздрав подтвердил, что знает о проблеме, но его представители пока не готовы сказать, сбой это или очередное нововведение.