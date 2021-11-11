Власти Петербурга оставят вакцинацию от COVID-19 на совести пенсионеров

Смольный оставит возможность пожилым петербуржцам добровольно вакцинироваться от коронавируса. Об этом 11 ноября сообщает заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Ольга Гранатович.

По ее словам, решение о вакцинации останется «на совести каждого пациента», а меры ответсвенности за отказ от процедуры не предусмотрены.

Напомним, ранее поступила информация, что невакцинированных работников старше 60 лет могут временно отстранять от должности. Заработная плата при этом выплачиваться не будет.