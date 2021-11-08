В период нерабочих дней в Петербурге от COVID-19 привились более 95 тыс человек

В Петербурге в период нерабочих дней с 1 по 8 ноября от коронавируса привились 95 420 человек. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

В статистике отразили в том числе людей, выбравших для первой вакцинации препарат «Спутник Лайт». Сейчас, в связи с обновившейся рекомендаций Минздрава, этот препарат можно будет использовать исключительно для ревакцинации.

Напомним, несмотря на большое число новых случаев заболевания губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с распространением инфекции в городе во время нерабочих дней стабилизировалась.