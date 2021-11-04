В Петербурге число вакцинированых от COVID-19 горожан приближается к 2 миллионам

Число петербуржцев, которые прошли процедуру вакцинации от коронавируса, приближается к 2 миллионам. Об этом 4 ноября сообщается в оперативной справке Смольного.

За прошлые стуки в городе первый компонент вакцины получили 18 861 человек. Всего же за 24 часа сделано 25784 инъекций. В Северной столице на данный момент работают 177 пунктов вакцинации.

Полностью завершили курс вакцинации 1 млн 918 тысяч петербуржцев.