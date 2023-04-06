Петербуржцем рассказали о том, что эпидемии кори не будет

Многие жители России обеспокоены возможностью возникновения эпидемии кори после нескольких выявленных случаев заболевания. Однако врач-инфекционист Андрей Поздняков не видит поводов для беспокойства из-за высокой иммунной прослойки.

Поздняков рассказал, что если непривитый человек пообщался с больным корью, то ему необходимо проверить температуру и обратить внимание на проявления респираторной инфекции. Об этом сообщает Газета.ру.

Он также отметил, что привиться от кори можно в любом возрасте. По его словам, хоть большая часть заболевания приходится на несовершеннолетних, но взрослые без прививки также находятся в зоне риска.

По мнению эксперта, эпидемии кори в России не будет, так как «есть высокая иммунная прослойка». Однако в стране возможны локальные вспышки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что случаи заражения фиксируются в Ленинградской, Новосибирской, Московской областях, а также в Краснодарском и Алтайском краях. В связи с этим в медучреждениях регионов оперативно начали проводить противоэпидемические мероприятия и усилили вакцинацию.