Эксперты рассказали, кто сможет занять место H&M в Петербурге

Около 32 тысяч квадратных метров освободят в Петербурге закрывающиеся магазины H&M. Кто может заменить шведский бренд рассказал директор департамента исследований рынка компании Maris Алена Волобуева.

По её словам, в петербургском рынке заинтересованы компании из Индии, Турции, Ирана, Индии, ОАЭ и других стран. Она уточнила, что раньше выход на рынок нового оператора мог знаять около 1,5 года. Как сообщает "РБК-Петербург", новым операторам нужно будет достичь реальных договоренностей и наладить логистику поставок. Как считает старший консультант Rusland SP Retail Денис Неробеев, в ближайшее время место компании не будет заменено китайским, турецким или индийским брендом.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что фуд-корты могут занять место кинотеатров и фитнеса в ТРЦ.