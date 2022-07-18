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Фуд-корты могут занять место кинотеатров и фитнеса в ТРЦ

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© Фото: Baltphoto

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Кинотеатры и фитнес клубы начинают задумываться о том, чтобы съехать из торговых центров из-за высоких цен на аренду и спада потока посетителей. Но пока что такие арендаторы массово не покидают российские ТЦ. По словам главы департамента коммерческой недвижимости компании KNRU Полина Фиофилова, при этом меры поддержки отрасли применяются достаточно быстро. Об этом сообщает АБН.

Она отметила, что сейчас не стоит "хоронить" фитнес-центры и кинотеатры. Например, уже сейчас говорят о параллельном кинопрокате фильмов. Что касается фитнес-центров, то по ним действительно есть опасения. Специалист считает, что одну из ключевых ролей в концепциях играет развлекательная функция ТЦ. По ее словам, также за последнее время возникла тенденция по открытию торговых сетей уровня "Галамарт" в комплексах высокого уровня, хотя раньше они появлялись в небольших районных центрах.

Падение прибыли фитнес-центров в среднем составило 30-60% еще до 24 февраля 2022 года, а около 15% точек вынуждены были закрыться.

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