В Петербурге больница Святого Георгия перестала работать с коронавирусными больными

В городской больнице Святого Великомученика Георгия прекратили работу с коронавирусными пациентами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Данное медицинское учреждение первым в Северной столице перешло в режим работы инфекционного стационара. За пандемию врачи там вылечили 35 тысяч пациентов, а также выполнили более пяти тысяч операций. Во время эпидемии почти треть пациентов поступали в тяжелом состоянии и нуждались в особом уходе врачей. Каждому седьмому больному нужна была хирургическая помощь.

Теперь стационар будет помогать пациентам с сахарным диабетом, инсультом, атеросклерозом, заболеваниями бронхолегочной системы, а также проводить реабилитацию. Больница рассчитана на 920 коек.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербургские госслужащие обязаны вакцинироваться, несмотря на отмену коронавирусных ограничений.