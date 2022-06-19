За сутки в Петербурге коронавирусом заболели 217 человек

За минувщие сутки в Петербурге выявили 217 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит в воскресенье, 19 июня, оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в России.

За 24 часа выздоровели 167 пациентов, а 46 человек были госпитализированы. В Москве же за сутки заболели 172 человека, а выписаны 179 пациентов.

Всего в стране за сутки госпитализированы 730 человек, а в связи с выздоровлением выписали 3279 пациентов, выявили 3081 новый случай ковида, а также подтверждено 62 летальных исхода.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что Мурашко охарактеризовал уровень заболеваемости коронавирусом в России как довольно высокий. По словам министра, в настоящее время почти 100 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией по-прежнему находятся под медицинским наблюдением. Состояние 2,5 тысяч из них оценивается как тяжелое.