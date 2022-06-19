  • 19 Июнь 2022
USD 18.06.2022 56.7101 +-0.1590
USD ММВБ  
EUR 18.06.2022 59.3299 +0.3731
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

За сутки в Петербурге коронавирусом заболели 217 человек

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

За минувщие сутки в Петербурге выявили 217 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит в воскресенье, 19 июня, оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в России.

За 24 часа выздоровели 167 пациентов, а 46 человек были госпитализированы. В Москве же за сутки заболели 172 человека, а выписаны 179 пациентов.

Всего в стране за сутки госпитализированы 730 человек, а в связи с выздоровлением выписали 3279 пациентов, выявили 3081 новый случай ковида, а также подтверждено 62 летальных исхода.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что Мурашко охарактеризовал уровень заболеваемости коронавирусом в России как довольно высокий. По словам министра, в настоящее время почти 100 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией по-прежнему находятся под медицинским наблюдением. Состояние 2,5 тысяч из них оценивается как тяжелое.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Коронавирус

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    15.06.22
    АО «ЛОЭСК» напоминает: соблюдайте правила электробезопасности
    07.06.22
    Реализацию уникального портового комплекса обсудили на совещании в Приморске
    03.06.22
    Что такое антикризисный протокол в закупках [ЕИС-2604]?
    31.05.22
    Представители АО «ЛОЭСК» посетили отчетный концерт детского вокального коллектива «Веснушки» и вручили новую форму детям
    30.05.22
    В АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы за первый квартал 2022 года
    27.05.22
    Контурная пластика губ и увеличение: показания и этапы операции
    26.05.22
    «Галамарт» и Константин Ивлев сделают День города вкусным!
    26.04.22
    Куда сходить в каникулы, на праздниках и хорошо провести время в выходные ?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram