Мурашко охарактеризовал уровень заболеваемости коронавирусом в России как довольно высокий

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пандемия коронавируса в стране отступила не полностью. По словам министра, в настоящее время почти 100 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией по-прежнему находятся под медицинским наблюдением. Состояние 2,5 тысяч из них оценивается как тяжелое.

Михаил Мурашко отметил, что в стране сохраняется довольно высокий уровень заболеваемости. В этот период россиянам рекомендовано проходить ревакцинацию раз в полгода.

Заболеваемость коронавирусом в России, как подчеркнул Михаил Мурашко, сокращается. Однако страны в другом полушарии, где сейчас зимний период, напротив демонстрируют подъем заболеваемости. Поэтому необходимо готовиться к новым волнами коронавируса.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Михаил Мурашко призвал россиян ревакцинироваться, чтобы избежать нового подъема заболеваемости.