«Лахта Центр» окрасится в триколор в честь Дня России

Праздничную подсветку в честь Дня России получит "Лахта Центр". Небоскреб начнет сиять цветами российского триколора. Об этом сообщили в телеграм-канале центра.

В воскресенье, 12 июня, с 23:00 до 03:00 на зданиях комплекса включат праздничную подсветку в цветах российского флага.

Губернатор города Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем России. Также к поздравлениям присоединились председатель Законодательного собрания город Александр Бельский.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что гимн Исаакиевского собора исполнят в День России. 12 июня отмечается не только День России, но и главный престольный праздник Исаакиевского собора. Автором гимна для храма стал петербургский композитор Алексей Топалов.