Попова заявила, что в России не закончилась пандемия коронавируса

В России не закончилась пандемия коронавируса, а в регионах сохраняется статус ситуации высокого риска. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания в Сочи, которое посвящено курортному сезону в Краснодарском крае.

По её словам, абсолютно очевидно, что пандемия не закончилась, а субъекты России сохраняют статут высокого риска. Она уточнила, что в РФ среднее число заболевших ковидом в неделю составляет около 8 тысяч человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Роспотребнадзоре назвали ситуацию с коронавирусом в России стабильной.