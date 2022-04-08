Пациентка загорелась во время операции в Елизаветинской больнице

Во время операции пациентка Елизаветинской больницы получила ожоги тела. Рядом с женщиной во время хирургического вмешательства загорелся антисептик. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Причины возгорания пока неизвестны. Точно ясно, что в операционной под медицинской простынью загорелся раствор для обеззараживания. Пострадавшая была доставлена в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. У нее диагностировали ожоги головы, туловища и плеча второй степени. После проведения необходимых процедур петербурженка отправилась домой.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писал о том, что женщина и ребенок погибли в пожаре на Маршала Тухачевского. Тела погибших нашли сотрудники МЧС после тушения.