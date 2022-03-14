Женщина и ребенок погибли в пожаре на Маршала Тухачевского

Утром понедельника, 14 марта, в Красногвардейском районе Петербурга вспыхнул пожар в жилом доме на улице Маршала Тухачевского. В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что сигнал о возгорании поступил в 7:02.

В двухкомнатной квартире горела обстановка на площади в пять квадратных метров. Локализовать возгорание удалось в 7:20. В тушении участвовали три пожарных расчета.

В квартире сотрудники МЧС нашли тело женщины. Как сообщает «Фонтанка», чуть позже там же обнаружили и тело ребенка возрастом приблизительно 3-4 лет.