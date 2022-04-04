Стало известно, где будут следить за автомобилистами в Петербурге с 4 по 10 апреля

Названы адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости с 4 по 10 апреля в Петербурге. Об этом сообщает комитет по информатизации и связи.

В городском мониторинговом центре обратили внимание автомобилистов на адреса работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД. Эти комплексы фиксируют превышение скорости во всех районах города, а места размещения определяют в Управлении ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Информация о нарушениях передаются в ЦАФАП.

Адреса комплексов в открытом доступе можно посмотреть на сайте Городского мониторингового центра.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писало о том, что в тоннеле дамбы на КАД ограничат движение с 4 по 8 апреля. Возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель для ввода и вывода подъемной техники