В Комздраве планируют привить от коронавируса 80% петербуржцев к Новому году

В петербургском комитете по здравоохранению. Рассказали о планах по вакцинации населения от коронавируса. До Нового года планируется привить 80% от общей численности жителей.

Как сообщает телеканала «Санкт-Петербург», ссылаясь на первого зампредседателя комитета по здравоохранению Андрея Сарану, к настоящему моменту план по прививочной кампании в Петербурге выполнен на 57%. Однако, в настоящее время вакцину в сутки в среднем получает по 20 тысяч петербуржцев. Если такой темп сохранится, нужного показателя удастся достичь к Новому году.

Андрей Сарана отметил, что многие петербуржцы пришли на пункты вакцинации после объявления о введении в Петербурге QR-кодов.