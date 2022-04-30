Что стоит увидеть в Петербурге на майские праздники

Длинные майские выходные — прекрасная возможность не только для отдыха, но и для насыщенной культурной программы. Как сообщает Neva.Today, в Петербурге в эти дни пройдет немало интетесных событий.

Фестиваль ледоколов можно посетить 1 и 2 мая. Масштабное действо в акватории Невы пройдет в Петербурге уже в восьмой раз. Лучше всего видно происходящее будет возле музея «Ледокол Красин» на набережной лейтенанта Шмидта. Там разметится основная площадка праздника. Ледоколы ФГУП «РОСМОРПОРТ» можно будет посетить с обзорной экскурсией. Для посетителей также подготовили традиционный вальс буксиров, мастер-класс по изготовлению морской оснастки и специальную детскую программу.

Мультимедийный павильон на Дворцовой площади будет работать с 30 апреля по 2 мая. Внутри для гостей готовят интерактивный экспонаты и необычные развлечения, а часть программы посвятят 350-летию со дня рождения Петра Первого. Посетить павильон можно бесплатно.

У Петропавловской крепости для петербуржцев и туристов до 12 лет проведут веселый забег 1 и 2 мая. На этой же площадке запланирована работа онлайн-студии, где о Петербурге расскажут известные деятели культуры.

Любителям водный фонариков стоит прийти в Юсуповский сад на Садовой улице с 1 по 3 мая. Там в эти дни будет проходить Фестиваль водныйх фонариков. Запустить на пруду собственный фонарик в виде лотоса сможет каждый участник — в стоимость билета за 500 рублей входят сразу два. Ожидается также масштабная развлекательная программа, включающая пиротехническое и лазерное шоу. Музыкальое сопровождение фестиваля обсепечит ковер-группа. Перекусить гости смогут на аллее фудкортов. Помимо обычных билетов есть VIP-партер, в стоимость посещения которого входят теплые пледы и напитки.

В планетарии по адресу: Александровский парк, д4 30 апреля можно посетить концерт «Рояль в темноте. Рок под звездами». Пианист Станислав Чигадаев исполнит композиции групп Queen, Linkin Park, Nirvana и многих других. Декорацией для шоу станет купол планетария с фантастическими космическими ландшафтами. Стоимость билета составляет от 400 рублей.