Суд отправил в колонию петербуржца, избившего и задушившего мужчину в Сестрорецке

В Петербурге вынесли приговор двум гражданам, избившим в Сестрорецке мужчину. Один из злодеев послее избеения начал душить жертку, которая в результате скончась.

Подсудимые были признаны виновными. Суд установил, что в мае 2021 года фигуранты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в садоводстве “Разлив” в городе Сестрорецк в Курортном районе города, в ходе конфликта избили мужчину, нанеся ногами и руками более 40 ударов по его телу, также используя в качестве оружия предметы.

Один из злоумышленников видя, что потерпевший еще жив, принялся его душить, что и привел к смерти.

Злодей был приговорен судом к 7,5 годам колонии строго режима. Второй фигурант получил штраф в виде 15 тысяч рублей.

Говоря об жестокой расправе, можно вспомнить раскрытое недавно убийство, произошедшее в 2004 году в Новгороде. Как пишет “МК в Новгороде”, 19 лет назад в кустах было найдено тело задушенной женщины. Раскрыть убийство долго не могли. Спустя почти два десятка лет удалось найти подозреваемого, который совершил преступление во время свивания с потерпевшей, после распития спиртного.