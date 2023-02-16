В Петербурге пьяный рецидивист, швырнувший мать в окно, отправится под стражу почти до середины апреля

Суд Кировского района Петербурга до весны оставил за решеткой мужчину, выбросившего мать из окна четвертого этажа. Злоумышленник вину не признает.

Петербуржец, выбросившего 56-летнюю родительницу из окна дома на проспекте Ветеранов, останется под стражей до 13 апреля. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, злоумышленник отказался от дачи показаний и признания вины.

Инцидент произошел на проспекте Ветеранов 14 февраля, в День святого Валентина. Тогда, во время ссоры, 36-летний мужчина выбросил из окна пятиэтажного здания мать. Женщину с тяжелыми травмами направили в реанимацию.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело статьи "Покушение на убийство". До этого задержанный гражданин уже был судим за наркотики и грабеж, после чего направлен на принудительное лечение.

Суд принял решение оставить петербуржца под арестом до 13 апреля 2023 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что двум гражданам, избившим в Сестрорецке мужчину, вынесли приговор. Известно, что один из злоумышленников послее избеения начал душить жертву, которая в результате скончась.