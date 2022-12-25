На станции метро “Международная” забил фонтан воды

В петербургской подземке на станции “Международная”, очевидцы заметили в тоннеле фонтан воды. Авария уже устранена.

Инцидент произошел в воскресенье, 25 декабря. В группе “ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб” в соцсети “Вконтакте” очевидцы опубликовали снимки, на которых видно, как в тоннеле на станции “Международная”, бьет фонтан воды. На полу под лопнувшей трубой образовалась лужа.

Неполадки были устранены. На движение поездов происшествие никак не повлияло, метрополитен продолжил работу в штатном режиме.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в апреле или в мае следующего, 2023-го, года планируется начать работы по расширению "зеленой" ветки петербургского метрополитена. После зимы строители начнут проводить строительные работы на Невско-Василеостровской линии метрополитена.