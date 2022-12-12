В Ленобласти школьник был сбит иномаркой и получил серьезные травмы

В Выборге водитель иномарки сбил школьника, который переходил дорогу вне зоны действия перехода. Мальчика отправили в больницу в тяжелом состоянии.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 11 декабря, в воскресенье, в половину восьмого вечера на Западной улице в городе Выборг, 27-летний водитель, управляя автомобилем марки Nissan Almera, совершил наезд на 12-летнего подростка, который переходил проезжую часть без сопровождения взрослых, вне зоны пешеходного перехода.

В результате происшествия мальчику потребовалась медицинская помощь. С различными травмами его госпитализировали в медучреждение в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку и выясняют все детали инцидента.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Красногвардейском районе Петербурга автомобилист на Hyundai Solaris сбил переходившую дорогу в зоне нерегулируемого перехода 14-летнюю девочку, а затем врезался в Ford Mondeo, который двигался в попутном направлении. Известно, что водитель неоднократно привлекался за нарушение ПДД.