На Блюхера лихач сбил школьницу и врезался в Ford

В Красногвардейском районе Петербурга любитель скорости совершил наезд на подростка, а затем столкнулся с другой машиной. По факту аварии проводится проверка.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 7 декабря у дома 56 на проспекте Маршала Блюхера, 28-летний водитель, который неоднократно привлекался за нарушение ПДД, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершил наезд на 16-летнюю школьницу, которая в тот момент переходила дорогу в зоне нерегулируемого перехода. После, автомобилист совершил столкновение с машиной Ford Mondeo, который двигался в попутном направлении.

В результате происшествия потерпевшая была госпитализирована с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

Ранее Санкт-Петербург.ру, сообщал, что Петродворцовом районе Петербурга преподаватель совершил наезд на 15-летнюю школьницу.