В Ленобласти машина на смерть сбила переходящего на красный школьника

В Выборгском районе Ленинградской области авто свершило наезд на подростка, пересекавшего проезжую часть на “красный”. В результате ДТП мальчик скончался.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 3 декабря, в городе Светогорск на Красноармейской улице 22-летний водитель автомобиля Renault Logan совершил наезд на 14-летнего подростка, который переходил дорогу в зоне пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора без сопровождения взрослых.

В результате происшествия подросток скончался на месте от полученных увечий. По данному факту полиция проводит проверку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Адмиралтейском районе Петербурга автоледи совершила наезд на двух школьников въезжая в арку дома. Оба пострадавших были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.