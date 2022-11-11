В Петербурге автоледи на Nissan сбила двух шестиклассников

В Адмиралтейском районе Петербурга автоледи совершила наезд на двух школьников въезжая в арку дома.

Как стало известно Санкт-Петерюург.ру, в четверг, 10 ноября, примерно в 08:20 у дома 20 д. 20 по Большой Подъяческой улице 47-летняя женщина, управляя автомобилем марки Nissan micra, во время въезда в арку дома совершила наезд на двух 12-летних шестикоассников, которые шли по тротуару.

Оба пострадавших мальчика были доставлены в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

Установлено, что водитель иномарки в текущем году пять раз привлекалась к административной ответственности. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Гатчинском районе Ленинградской области водитель Mercedes-Benz насмерть сбил 20-летнего молодого человека.