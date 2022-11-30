В Ленобласти обнаружили раздетый труп возле железнодорожных путей

В Лодейнопольском районе Ленинградкой области был обнаружен о труп мужчины, без одежды и с телесными повреждениями, который лежал возле железной дороге.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник, 29 ноября, в полицию поступило сообщение, что в городе Лодейное поле у железнодорожных путей лежит труп мужчины.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили тело 50-летнего мужчины без одежды, которое лежало в 10 метрах от железной дороги. На нем имелись телесные повреждения.

Для установления причин смерти труп был направлен в морг. Проводится проверка.

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