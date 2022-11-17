В Кировском районе Петербурга обнаружили труп женщины

Соседи дома на улице Стойкости обнаружили тело женщины из-за тараканов ползущих из ее квартиры и неприятного запаха. Вероятнее всего труп пролежал в квартире несколько дней.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, около десяти часов утра 16 ноября поступило сообщение, что в Кировском районе из одной из квартир дома №14 по улице Стойкости ощущается трупный запах и ползут насекомые.

Приехавшие на место происшествия оперативники вскрыли дверь и обнаружили труп, который начал гнить. Тело принадлежало 51-летней женщине, которая являлась хозяйкой квартиры.

Тело направили в морг для выяснения причины смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Октябрьской набережной нашли гниющий труп 51-летней женщины. Правоохранители обнаружили на теле жертвы семь ножевых ранений в области грудной клетки.