В Ленобласти лихач на иномарке насмерть сбил пешехода

В Гатчинском районе Ленинградской области водитель Mercedes-Benz сбил 20-летнего молодого человека, сметь которого наступила до приезда медиков.

Как передает Neva.Today, в воскресенье, 6 ноября, в районе пяти часов вечера в деревне Мины автомобиль марки Mercedes-Benz, под управлением 55-летнего мужчины, совершил наезд на 20-летнего пешехода, который совершал движение по левой стороне дороги.

В результате происшествия потерпевший умер на месте аварии от полученных увечий.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что водитель за текущий год десять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).