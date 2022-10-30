В Петергофе на стоянке загорелся старый автобус

В Петродворцовом районе Петербурга в воскресенье, 30 октября, на стоянке загорелся старый автобус. Пострадавших нет.

Как пишет Neva.Today, пожар начался в кабине водителя. Моторный отсек не был поврежден. В СПБ ГУП «Пассажиравтотранс» уточнили, что возгорание случилось во время межрейсовой стоянки на автобусной станции. В салоне автобуса никого не было. Пострадавших нет.

Причины пожара в настоящий момент устанавливаются. Также уточняется, что данный автобус старый — развозил пассажиров с 2010 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Московском районе Петербурга загорелась иномарка Mercedes на улице Севастьянова. В пресс-службе Главного управления МЧС по Петербургу уточнили, что в автомобиле сгорели сгораемые части.