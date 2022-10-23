В Петербурге на Севастьянова сгорел Mercedes

В Московском районе Петербурга утром в воскресенье сгорела иномарка.

Как сообщили в пресс-службе Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу, 23 октября, в воскресенье в 04:59 на пульт диспетчера экстренной службы поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома 10 по улице Севастьянова.

Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали пожар в 05:09. В пресс-службе говорится, что в автомобиле марки Mercedes сгорели сгораемые части.

По каким причинам машина загорелась, не уточняется. К ликвидации пожара было привлечено от МЧС две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что отрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в поджоге автомобилей на Ремесленой улице в Петроградском районе. Из-за действий злоумышленника пострадали три иномарки.