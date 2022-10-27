В Ленобласти задержан вырубщик леса

В Ломоносовском районе Ленинградской области полиция задержала мужчину, которого подозревают в незаконной вырубке леса на сумму 231 тысяча рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный злоумышленник на территории лесничества в Ломоносовском районе совершил несанкционированную вырубку леса объемом в 26 квадратных метра. Сумма ущерба составила 231 тысячу рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

В среду, 26 октября, удалось установить причастность к незаконной вырубке 58-летнего мужчины. В ходе обыска в его дома в деревне Вальповицы были найдены бензопила, мотоблок, рабочая одежда, а также древесина лиственных пород в объеме около трех метров в квадрате. Подозреваемый был задержан в на улице Глинки поселка Стрельна.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что рядом с поселком Левашово были обнаружены канистры с порядка 80 килограммами химикатов.