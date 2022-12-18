В Петербурге жена зарезала мужа в результате конфликта во время алкогольных посиделок

В Калининском районе Петербурга жена обнаружила труп мужа с множественными ножевыми ранениями. Следствие подозревает ее в совершении преступления.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в восвресенье, 18 декабря, ночью поступило сообщение об обнаружении трупа в квартире дома по улице Академика Байкова.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп 37-летнего уроженца Москвы с множественными ножевыми ранениями.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали его 29-летнюю жену. Следствие считает, что во время распития алкогольных напитков между ними вспыхнул конфликт, в результате которого девушка нанесла погибшему мужу ножевые ранения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге правоохранители задержали Вячеслава Полякова, подозреваемого в убийстве 18-летней подруги. Он более известен как блогер Малмыгин.