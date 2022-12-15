В Петербурге полицейские задержали блогера Малмыгина по подозрению в убийстве и вовлечение в проституцию

В Петербурге правоохранители задержали Вячеслава Полякова, подозреваемого в убийстве 18-летней подруги. Он более известен как блогер Малмыгин.

Тело погибшей девушки было обнаружен ее матерью 5 июля в квартире в Подмосковье. Судмедэксперты обнаружили 15 ножевых ранений. Об этом сообщает Neva.Today.

По факту произошедшего в Москве было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Также в Петербурге полицейские возбудили дело по статьям 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией).

Подозреваемым в совершении преступления оказался 43-летний блогер Вячеслав Малмыгин. Его задержали в среду, 14 декабря. Мужчину доставят в Москву, где ему изберут меру пресечения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге полицейские задержали семерых мошенников, которые обманным путем отобрали квартиры нескольких петербуржцев. При обыске у них нашли оружие, телефоны и документы на недвижимость.