В Петербурге полицейские задержали этническую группу за незаконное присвоение квартир

В Петербурге полицейские задержали семерых мошенников, которые обманным путем отобрали квартиры нескольких петербуржцев. При обыске у них нашли оружие, телефоны и документы на недвижимость.

Во вторник, 13 декабря, полицейским в результате проведения проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать семерых участников этнической преступной группы. Об этом сообщает Патрульный Петербурга.

Их подозревают в мошенничестве при покупке квартир жителей Северной столицы. Следствие считает, что они присвоили себе недвижимость на общую. сумму 13 миллионов рублей.

Злоумышленники подделывали доверенность и договор купли-продажи квартир. После чего направляли все документы в Управление Росреестра по Петербургу для регистрации права собственности на одного из участников преступной группировки.

В преступников домах в результате обысков полицейские изъяли 14 мобильных телефонов, оригиналы и копии документов, деньги, оружие и другое.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенной группой лиц).