Петербургские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве в Ленсоветовском

В Петербурге полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве. Его с оружием в руках обнаружили на месте происшествия.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 28 сентября, поступила информация о том, что из квартиры дома в поселке Ленсоветовский исходит трупный запах.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили труп с огнестрельным сквозным ранением головы. Личность мужчины не установлено.

Также на месте происшествия был задержан 49-летний петербуржец, которого подозревают в совершении преступления. По версии следствия, у него с погибшим случилась ссора во время распития алкогольных напитков, поэтому он выстрелил в собутыльника.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Приморском районе Петербурга акт хулиганства перерос в перестрелку. Одного из участников конфликта госпитализировали.