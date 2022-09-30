Порча машины на Богатырском для хулигана закончилась госпитализацией с пулевыми ранениями

В Приморском районе Петербурга акт хулиганства перерос в перестрелку. Одного из участников конфликта госпитализировали.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 29 сентября, в полицию поступило сообщение от прохожих о том, что у дома 7 корп. 2 по Богатырскому проспекту произошла драка и стрельба.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 42-летний житель Петербурга из хулиганских побуждений ножом повредил автомобиль 56-летней жительницы Северной столицы. Он начал сквернословить в ее сторону. За соседку решил заступиться находившийся рядом пенсионер.

Однако злоумышленник начал угрожать ножом. Пенсионер испугал и произвел несколько выстрелов из травматического пистолета. Хулигана госпитализировали с ранениями средней тяжести.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Выборгском районе Петербурга семейный конфликт отца и дочери закончился реанимацией. Девушка ударила мужчину, после чего он покатился по лестнице и получил тяжелые травмы.