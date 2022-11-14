Неизвестные избили бездомного до смерти в парадной Василеостровского района

В Мариинской больнице скончался неизвестный мужчина с многочисленными травмами. Погибший успел поведать медикам, что его избили неизвестные на 15-ой линии Васильевского острова.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 13 ноября из парадной дома №50 на 15-ой линии В.О. госпитализировали 54-летнего мужчину без определенного места жительства. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и гематомы, а также алкогольную интоксикацию. Врачам не удалось спасти пациента, через час он скончался в больнице от полученных травм. Однако за мгновение до смерти он успел рассказать, что на него напали неизвестные.

По факту произошедшего сотрудники проводят проверка. На данный момент уже известно, что видеонаблюдения на месте происшествия нет, однако оперативниками были изъяты улики среди которых: следы обуви, бутылка из-под пива и шапка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Пушкинском районе местная жительница избила свою 16-летнюю дочь утюгом. Девочка самостоятельно обратилась в больницу, ей потребовалась госпитализация.