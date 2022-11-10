В Пушкине пьяная мать покалечила несовершеннолетнюю дочь с помощью утюга

В Пушкинском районе Петербурга местная жительница, перебрав со спиртным, подняла руку на 16-летнюю дочь. После конфликта с матерью, девочке потребовалась госпитализация.

Как передает Neva.Today, в четверг, 10 ноября, в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения города Пушкин о том, что к ним обратилась несовершеннолетняя девушка с побоями.

Правоохранители установили, что травмы подросток получил от собственной матери, которая, будучи нетрезвой, избила ребенка утюгом и отхлестала ее проводом от бытового прибора.

Состояние здоровья потерпевшей медики оценили как среднее. В данный момент девочка в больнице. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.