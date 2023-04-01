За день в Петербурге эвакуировали почти тысячу человек с четырех объектов

Накануне в Петербурге из-за ложных сообщений о минировании были эвакуированы 963 человека. В общей сложности нападкам злоумышленников подверглись около двух тысяч объектов.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 31 марта почти с девяти утра до шести вечера поступило три сообщения о минировании 1 799 объектов. Они были разосланы на почты различных организаций с подозрительных адресов, а также с номера телефона, который, согласно геолокации, находится в Англии.

Так, злоумышленники угрожали, что взрыв может произойти в 76 объектах государственной власти, в 1 574 объектах образования и в 149 организациях, связанных с другими сферами.

В результате осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Эвакуация потребовалась на четырех объектах, откуда вывели 963 человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге задержали телефонного хулигана, который сообщил в полицию о ложном минировании объекта социальной инфраструктуры на площади Ленина.